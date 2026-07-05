Latvia và Ukraine sắp xây nhà máy UAV chung sát biên giới Nga

Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs cho biết, kế hoạch xây dựng một cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV) chung là sự cụ thể hóa của “Thỏa thuận máy bay không người lái” được ký kết vào đầu tháng 6 vừa qua giữa ông và Tổng thống Ukraine Zelensky, bao gồm hợp tác trong lĩnh vực sản xuất hệ thống UAV và chuyển giao công nghệ.

Ảnh minh họa: Reuters

Ngoài ra, theo nội dung thỏa thuận, Ukraine sẽ cung cấp cho Latvia các UAV tấn công, tổ hợp robot mặt đất và hệ thống UAV trên biển, trong khi Latvia cung cấp cho Ukraine các hệ thống chống UAV do nước này sản xuất.

Ông Andris Kulbergs cho biết thêm, vùng Latgale là một trong những khu vực kinh tế khó khăn nhất của Latvia, nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao và cần nguồn đầu tư mạnh mẽ để tạo việc làm. Việc chọn vùng Latgale để đặt nhà máy sản xuất UAV nhằm tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Dự kiến, việc xây dựng cơ sở này sẽ được khởi công ngay trong năm nay.

Bên cạnh nhà máy sản xuất UAV, Latvia sẽ triển khai các hệ thống chống UAV dọc biên giới của nước này với Nga và Belarus vào tháng 7 và tháng 8 tới nhằm ngăn chặn các UAV xâm nhập không phận mà không cần phải điều động máy bay chiến đấu. Thủ tướng Kulbergs nhấn mạnh, giải pháp này sẽ giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả bảo vệ không phận trong bối cảnh thời gian gần đây Latvia thường xuyên phải đối mặt với mối đe dọa từ UAV.

Phản ứng trước kế hoạch trên, ngày 4/7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin đã lên án kế hoạch của Latvia về việc thành lập một nhà máy sản xuất UAV chung với Ukraine, đồng thời cho rằng động thái này phản ánh cách tiếp cận thù địch liên tục của các quốc gia Baltic đối với Nga. Ông Galuzin nhấn mạnh, việc tiếp tục cung cấp vũ khí và hỗ trợ Ukraine sẽ cản trở cơ hội giải quyết cuộc xung đột thông qua các giải pháp ngoại giao.

Theo giới phân tích, mặc dù nhiều chi tiết quan trọng vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất chung UAV thể hiện cam kết của Riga trong hỗ trợ Kiev, cũng như nỗ lực của Latvia và Ukraine trong tăng cường năng lực phòng thủ chung, hợp tác sản xuất quốc phòng và hỗ trợ lẫn nhau trước các mối đe dọa an ninh gia tăng trong khu vực.