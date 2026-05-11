Bộ trưởng quốc phòng Latvia từ chức giữa khủng hoảng liên quan đến UAV Ukraine

Thứ Hai, 05:20, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 10/5, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds tuyên bố, ông sẽ từ chức để ngăn chặn các tranh chấp chính trị làm suy yếu lòng tin vào Lực lượng vũ trang sau khi UAV xâm nhập không phận và gây cháy kho dầu nước này.

Theo điều tra sơ bộ của Cảnh sát Nhà nước Latvia, hai máy bay không người lái (UAV) đã xâm nhập không phận Latvia vào sáng ngày 7/5, trong đó một chiếc bị rơi và gây cháy một kho chứa dầu ở Rezekne.

Thủ tướng Latvia Silina thừa nhận đã xảy ra sự cố nghiêm trọng và hệ thống phòng không chưa được triển khai đủ nhanh để đối phó với mối đe dọa từ UAV, đồng thời đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Sprūds từ chức. Theo bà Silina, quyết định yêu cầu ông Sprūds từ chức không chỉ xuất phát từ cách xử lý vụ xâm nhập UAV gần đây mà còn từ những lo ngại sâu sắc hơn về toàn bộ lĩnh vực quốc phòng. Thủ tướng Silina cũng đã đề nghị Đại tá Raivis Melnis đảm nhận vị trí Bộ trưởng Quốc phòng mới.

bo truong quoc phong latvia tu chuc giua khung hoang lien quan den uav ukraine hinh anh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Sprūds. Ảnh: PAP

Phản ứng trước quyết định của Thủ tướng Silina, Bộ trưởng Spruds khẳng định, ông quyết định từ chức là nhằm ngăn chặn các tranh chấp chính trị làm suy yếu lòng tin của người dân vào Quân đội Latvia. Theo ông, Lực lượng vũ trang nước này đã nỗ lực nâng cao khả năng phòng thủ, đặc biệt là hệ thống phòng không. Ông Sprūds cũng lưu ý, dù rời ghế Bộ trưởng, ông vẫn giữ vai trò nghị sĩ quốc hội, tiếp tục đóng góp cho công việc lập pháp.

Trước mối đe dọa từ UAV ngày càng gia tăng, Latvia và Litva đã kêu gọi NATO tăng cường năng lực phòng không tại khu vực. Các nước Baltic nhấn mạnh, một loạt vụ việc liên quan đến UAV xảy ra trong khu vực thời gian gần đây đã phơi bày những điểm yếu trong hệ thống phòng không, do đó cần có sự hỗ trợ cụ thể và khẩn cấp từ NATO để bảo vệ không phận chung.

Các nước Baltic cảnh báo, nếu không hành động kịp thời, an ninh khu vực sẽ tiếp tục suy yếu, đặc biệt trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Phía Ukraine xác nhận, theo kết quả điều tra ban đầu, hai UAV xâm nhập không phận Latvia ngày 7/5 thuộc về Ukraine và nước này đang xem xét cử chuyên gia đến hỗ trợ các quốc gia Baltic tăng cường an ninh hàng không, thể hiện tinh thần hợp tác trách nhiệm trong bối cảnh chung.

Như Hoa/VOV-Praha
