Lầu Năm Góc: Ưu tiên đạn dược cho quân đội Mỹ thay vì Ukraine

Thứ Sáu, 07:46, 20/03/2026
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 19/3 cho biết Lầu Năm Góc hiện ưu tiên bổ sung kho dự trữ vũ khí trong nước thay vì tiếp tục chuyển giao cho Ukraine, trong bối cảnh quân đội Mỹ phải đối mặt với một số thách thức về nguồn lực.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Không quân Dan Caine, ông Hegseth cho biết các cuộc thảo luận với Quốc hội về gói ngân sách bổ sung vẫn đang diễn ra. Theo ông, con số khoảng 200 tỷ USD được đề cập có thể còn thay đổi.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Getty
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Getty

“Con số 200 tỷ USD có thể điều chỉnh. Chúng tôi cần nguồn lực để đáp ứng các yêu cầu an ninh hiện tại và trong tương lai”, ông nói.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh khoản ngân sách bổ sung là cần thiết để tái bổ sung kho vũ khí, nhằm bảo đảm quân đội Mỹ được trang bị đầy đủ sau các hoạt động quân sự gần đây, đồng thời chuẩn bị cho các kịch bản có thể phát sinh.

Ông Hegseth cũng cho rằng việc phân bổ nguồn lực trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến mức dự trữ hiện tại của quân đội Mỹ, khi một phần đáng kể vũ khí được chuyển giao cho Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Ukraine tiếp tục kêu gọi các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự trong bối cảnh xung đột với Russia. Tổng thống Ukraine  Zelensky cũng đề cập khả năng hợp tác trong các lĩnh vực phòng không và công nghệ máy bay không người lái.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington hiện không tìm kiếm sự hỗ trợ từ Kiev trong các vấn đề liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục đưa ra các quyết định dựa trên ưu tiên an ninh của mình.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Ukraine tuyên bố ngăn chặn chiến dịch tấn công lớn của Nga trước mùa xuân
Ukraine tuyên bố ngăn chặn chiến dịch tấn công lớn của Nga trước mùa xuân

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 15/3 cho biết lực lượng nước này đã ngăn chặn một chiến dịch tấn công quy mô lớn mà Nga dự định triển khai từ cuối năm 2025 và tiếp tục trong mùa xuân năm nay.

Ukraine tuyên bố ngăn chặn chiến dịch tấn công lớn của Nga trước mùa xuân

Ukraine tuyên bố ngăn chặn chiến dịch tấn công lớn của Nga trước mùa xuân

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 15/3 cho biết lực lượng nước này đã ngăn chặn một chiến dịch tấn công quy mô lớn mà Nga dự định triển khai từ cuối năm 2025 và tiếp tục trong mùa xuân năm nay.

Chiến sự Trung Đông “ngốn” kho Patriot của Mỹ, Ukraine lo mất lá chắn phòng không
Chiến sự Trung Đông “ngốn” kho Patriot của Mỹ, Ukraine lo mất lá chắn phòng không

VOV.VN - Cuộc chiến với Iran đang khiến Mỹ tiêu tốn lượng lớn đạn dược phòng không đắt tiền – loại vũ khí mà Ukraine rất cần. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến các đợt cung cấp vũ khí trong tương lai và làm suy giảm khả năng của Kiev trong việc đối phó với các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Nga.

Chiến sự Trung Đông “ngốn” kho Patriot của Mỹ, Ukraine lo mất lá chắn phòng không

Chiến sự Trung Đông “ngốn” kho Patriot của Mỹ, Ukraine lo mất lá chắn phòng không

VOV.VN - Cuộc chiến với Iran đang khiến Mỹ tiêu tốn lượng lớn đạn dược phòng không đắt tiền – loại vũ khí mà Ukraine rất cần. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến các đợt cung cấp vũ khí trong tương lai và làm suy giảm khả năng của Kiev trong việc đối phó với các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Nga.

Romania bắt tay Ukraine sản xuất UAV, củng cố ngành công nghiệp quốc phòng
Romania bắt tay Ukraine sản xuất UAV, củng cố ngành công nghiệp quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Romania và Tổng thống Ukraine đã ký một tuyên bố về ý định sản xuất các hệ thống quốc phòng của Ukraine, trong đó có máy bay không người lái (UAV), tại Romania, theo thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Bucharest.

Romania bắt tay Ukraine sản xuất UAV, củng cố ngành công nghiệp quốc phòng

Romania bắt tay Ukraine sản xuất UAV, củng cố ngành công nghiệp quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Romania và Tổng thống Ukraine đã ký một tuyên bố về ý định sản xuất các hệ thống quốc phòng của Ukraine, trong đó có máy bay không người lái (UAV), tại Romania, theo thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Bucharest.

