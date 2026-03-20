Lầu Năm Góc: Ưu tiên đạn dược cho quân đội Mỹ thay vì Ukraine

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Không quân Dan Caine, ông Hegseth cho biết các cuộc thảo luận với Quốc hội về gói ngân sách bổ sung vẫn đang diễn ra. Theo ông, con số khoảng 200 tỷ USD được đề cập có thể còn thay đổi.

“Con số 200 tỷ USD có thể điều chỉnh. Chúng tôi cần nguồn lực để đáp ứng các yêu cầu an ninh hiện tại và trong tương lai”, ông nói.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh khoản ngân sách bổ sung là cần thiết để tái bổ sung kho vũ khí, nhằm bảo đảm quân đội Mỹ được trang bị đầy đủ sau các hoạt động quân sự gần đây, đồng thời chuẩn bị cho các kịch bản có thể phát sinh.

Ông Hegseth cũng cho rằng việc phân bổ nguồn lực trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến mức dự trữ hiện tại của quân đội Mỹ, khi một phần đáng kể vũ khí được chuyển giao cho Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Ukraine tiếp tục kêu gọi các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự trong bối cảnh xung đột với Russia. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đề cập khả năng hợp tác trong các lĩnh vực phòng không và công nghệ máy bay không người lái.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington hiện không tìm kiếm sự hỗ trợ từ Kiev trong các vấn đề liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục đưa ra các quyết định dựa trên ưu tiên an ninh của mình.