Lễ thượng cờ ASEAN tổ chức long trọng tại thành phố New York, Mỹ

Tham dự buổi lễ về phía thành phố New York có Thị trưởng Eric Adams cùng lãnh đạo các cơ quan phụ trách đối ngoại và nhập cư của thành phố. Về phía ASEAN và khách mời có các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn các nước ASEAN và nước quan sát viên Timor-Leste tại Liên Hợp Quốc, Tổng Lãnh sự một số nước ASEAN tại New York cùng đông đảo đại diện cộng đồng các nước ASEAN đang sinh sống, làm việc ở sở tại.

Lá cờ ASEAN được trang trọng kéo lên trên nền nhạc ASEAN.

Phát biểu thay mặt ASEAN với tư cách đại diện nước Chủ tịch đương nhiệm, ông Winanto Adi, Tổng Lãnh sự Indonesia tại New York nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Lễ thượng cờ ASEAN lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố New York vào đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập Hiệp hội, thể hiện sự lớn mạnh và hiện diện ngày càng rõ nét về chính trị, văn hoá, kinh tế của ASEAN tại New York.

Đại diện ASEAN bày tỏ tin tưởng sự kiện này sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa sự gắn kết về mọi mặt giữa ASEAN và New York - thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ, đối tác chiến lược toàn diện của ASEAN, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy hợp tác, đoàn kết và thịnh vượng, đúng như những giá trị được tượng trưng bởi lá cờ ASEAN.

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams cùng các Đại sứ, Trưởng phái đoàn và Trưởng cơ quan Lãnh sự các nước ASEAN tại New York.

Thị trưởng Eric Adams nhiệt liệt chúc mừng 56 năm ngày thành lập ASEAN, bày tỏ vinh dự là lãnh đạo đầu tiên của thành phố New York đồng chủ trì Lễ thượng cờ ASEAN, nhấn mạnh ASEAN là hiện thân của đa dạng trong thống nhất và thống nhất trong đa dạng.

Ngài Thị trưởng hoan nghênh sự hiện diện và những đóng góp ngày càng quan trọng của công dân và các cộng đồng có nguồn gốc từ 10 nước ASEAN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố New York.