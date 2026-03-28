Lệnh hạn chế mạng xã hội cho trẻ em dưới 16 tuổi bắt đầu có hiệu lực tại Indonesia

Việc dành 1 đến 2 giờ vào cuối tuần để chơi với bạn bè trên Roblox, một nền tảng sandbox với các trò chơi phiêu lưu và đua xe hấp dẫn khá phổ biến đối với trẻ em Indonesia. Tuy nhiên, khoảng 70 triệu người Indonesia dưới 16 tuổi từ hôm nay sẽ mất quyền truy cập vào Roblox và 7 nền tảng khác, khi chính phủ hạn chế quyền truy cập của trẻ em vào các ứng dụng kỹ thuật số, được coi là tiềm ẩn “rủi ro cao” đối với sự an toàn của trẻ em.

Trẻ em được khuyến khích tham gia các hoạt động ngoài trời thay vì ngồi trước màn hình điện thoại hoặc máy vi tính

Vihan, 15 tuổi, sinh sống tại Jakarta chia sẻ: “Nếu cháu không được chơi Roblox nữa sẽ rất buồn. Đây cũng là nơi mà cháu cùng bạn bè tương tác với nhau vì chúng cháu thường chơi Roblox vào cuối tuần. Có thể cháu phải tìm một trò chơi khác như Minecraft hoặc khám phá các trò chơi điện tử khác cho đỡ buồn”.

Roblox và YouTube, cùng với các mạng xã hội Facebook, Instagram, Threads, TikTok, X và Bigo Live đều chịu sự hạn chế và bắt buộc phải vô hiệu hóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi bắt đầu từ hôm nay tại Indonesia. Trong khi đó, Rasya, 15 tuổi, cũng phản ứng mạnh mẽ trước những hạn chế này.

Cậu học sinh trung học cơ sở, sử dụng YouTube và Instagram để tìm kiếm các bài hướng dẫn toán học, luyện tập tiếng Anh cũng như tìm kiếm thông tin học bổng bức xúc: “Ngày nay, tất cả chúng ta đều sử dụng điện thoại và internet để tìm kiếm thông tin. Nếu bị chặn, việc học trực tuyến sẽ rất khó khăn”.

Indonesia cho biết việc thực thi các hạn chế sẽ được tiến hành dần dần, cho đến khi tất cả các nền tảng tuân thủ biện pháp này.

Trong bối cảnh trẻ em lo lắng về việc mất đi các nguồn giải trí và học tập do các hạn chế, các bậc phụ huynh đang tìm kiếm các giải pháp thay thế và hướng dẫn để giảm tác động. Bà Fairuz - mẹ của Vihan ủng hộ lệnh cấm vì bà cảm thấy trò chơi trực tuyến có ảnh hưởng tiêu cực đến con cái mình.

“Tôi đã thấy các ngôn ngữ và nội dung không phù hợp với trẻ em trên Roblox. Tôi cũng đang hướng con ra ngoài trời, với các hoạt động như tham gia câu lạc bộ bóng rổ để dành thời gian rảnh rỗi cho các hoạt động khác”, bà Fairuz nói.

Bà cũng cho rằng có nhiều nền tảng mạng xã hội khác như Instagram hữu ích và phù hợp với con trai mình nhờ tính năng kiểm soát của phụ huynh, cho phép giám sát các hoạt động trên ứng dụng. Tuy nhiên các tính năng giám sát như vậy lại không có trên TikTok, ứng dụng rất phổ biến hiện nay tại Indonesia.

Chuyên gia truyền thông kỹ thuật số Firman Kurniawan từ Đại học Indonesia (UI) cảnh báo rằng, lệnh cấm toàn diện đối với các nền tảng kỹ thuật số có thể đẩy trẻ em đến những lựa chọn rủi ro hơn, đồng thời loại bỏ những lợi ích tiềm tàng và chưa được khám phá. Điều cần thiết là quy định để giới thiệu các nền tảng kỹ thuật số cho trẻ em ở độ tuổi thích hợp, để việc sử dụng chúng có thể mang tính xây dựng cho mục đích giáo dục.

Đại diện cho Roblox tại Indonesia cho biết nền tảng này sẽ tuân thủ qui định bằng cách “áp dụng thêm các biện pháp kiểm soát đối với nội dung và tính năng giao tiếp dành cho người chơi dưới 16 tuổi”. Đại diện của Google cho biết đang xem xét quy định này để đảm bảo nó hỗ trợ mục tiêu của YouTube trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ em, trao quyền cho phụ huynh và “bảo đảm quyền tiếp cận học tập cho hàng triệu người Indonesia”.

Meta tại Indonesia bày tỏ sẵn sàng hợp tác với chính phủ Indoensia, đưa các tài khoản thuộc sở hữu của thanh thiếu niên Indonesia trên Facebook và Instagram vào tính năng Tài khoản dành cho Thanh thiếu niên. Tính năng này đi kèm với các biện pháp bảo vệ mặc định, bao gồm đặt tài khoản ở chế độ riêng tư, chặn tin nhắn từ người dùng không xác định và cấm Instagram Live nếu không có sự đồng ý của phụ huynh.