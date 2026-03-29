Liên đoàn Arab đề cử tân Tổng Thư ký

Việc đề cử ông Nabil Fahmy giữ chức Tổng thư ký Liên đoàn Arab, kế nhiệm ông Ahmed Aboul Gheit, đã được các quốc gia thành viên nhất trí thông qua, tại phiên họp các ngoại trưởng Arab lần thứ 165.

Hội đồng Liên đoàn Arab sẽ đệ trình một khuyến nghị lên phiên họp thường kỳ lần thứ 35 của Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab, dự kiến ​​được tổ chức tại Saudi Arabia, nơi các nguyên thủ quốc gia sẽ chính thức phê chuẩn Tổng Thư ký bằng sự đồng thuận.

Ông Nabil Fahmy, 75 tuổi, là nhà ngoại giao kỳ cựu của Ai Cập, từng giữ chức Ngoại trưởng Ai Cập, cũng như Đại sứ Ai Cập tại Mỹ và Nhật Bản.

Kể từ khi Liên đoàn Arab được thành lập vào năm 1945, vị trí Tổng Thư ký theo truyền thống được dành riêng cho Ai Cập, ngoại trừ trường hợp của nhà ngoại giao Tunisia Al-Shazly Al-Qalibi, người giữ chức vụ này từ năm 1979 đến năm 1990.