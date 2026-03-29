Liên đoàn Arab đề cử tân Tổng Thư ký

Chủ Nhật, 22:57, 29/03/2026
VOV.VN - Liên đoàn Arab ngày 29/3 thông báo, cựu Ngoại trưởng Ai Cập, ông Nabil Fahmy đã được đề cử làm Tổng Thư ký.

Việc đề cử ông Nabil Fahmy giữ chức Tổng thư ký Liên đoàn Arab, kế nhiệm ông Ahmed Aboul Gheit, đã được các quốc gia thành viên nhất trí thông qua, tại phiên họp các ngoại trưởng Arab lần thứ 165.

Ông Nabil Fahmy (Ảnh Reuters)

Hội đồng Liên đoàn Arab sẽ đệ trình một khuyến nghị lên phiên họp thường kỳ lần thứ 35 của Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab, dự kiến ​​được tổ chức tại Saudi Arabia, nơi các nguyên thủ quốc gia sẽ chính thức phê chuẩn Tổng Thư ký bằng sự đồng thuận.

Ông Nabil Fahmy, 75 tuổi, là nhà ngoại giao kỳ cựu của Ai Cập, từng giữ chức Ngoại trưởng Ai Cập, cũng như Đại sứ Ai Cập tại Mỹ và Nhật Bản.

Kể từ khi Liên đoàn Arab được thành lập vào năm 1945, vị trí Tổng Thư ký theo truyền thống được dành riêng cho Ai Cập, ngoại trừ trường hợp của nhà ngoại giao Tunisia Al-Shazly Al-Qalibi, người giữ chức vụ này từ năm 1979 đến năm 1990.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Israel cáo buộc Iran là mối đe dọa với các nước Arab

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Oren Marmorstein cho rằng, Iran không chỉ là mối đe dọa đối với Israel mà còn đối với các quốc gia Arab trong khu vực và rộng hơn là toàn thế giới.

Liên hợp quốc cùng nhiều nước Arab lên án chính sách mới của Israel ở Bờ Tây

VOV.VN - Ngày 9/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres cùng với Saudi Arabia, Jordan và UAE lên án quyết định của Israel tạo điều kiện cho việc mở rộng khu định cư và gia tăng quyền lực ở Bờ Tây, bước đi mà các nhà phê bình cho rằng hướng tới việc sáp nhập vùng đất bị chiếm đóng này.

Các nước Arab thúc đẩy vấn đề thành lập Nhà nước Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng 5 nước Arab ra tuyên bố chung khẳng định: cần nhanh chóng thúc đẩy thành lập Nhà nước Palestine độc lập trên cơ sở giải pháp hai nhà nước theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và được cộng đồng quốc tế ủng hộ một cách rộng rãi.

