Toàn cảnh quốc tế trưa 28/3: Iran dội tên lửa xuống Saudi Arabia

G7 nhất trí bảo vệ eo biển Hormuz sau khi xung đột Iran kết thúc

VOV.VN - Ngày 27/3, các ngoại trưởng G7 đã đạt được đồng thuận về nguyên tắc trong việc bảo đảm an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ được triển khai sau khi xung đột liên quan tới Iran chấm dứt.