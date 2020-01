Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại trước tình hình nhân đạo tại Syria

Sáng 29/1 tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dưới sự chủ trì của Việt Nam, nước Chủ tịch luân phiên tháng 01/2020, đã họp nghe báo cáo về tình hình nhân đạo tại Syria.

Khu tạm cư Washukanni ở phía đông bắc Syria, được hình thành từ khi Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích Syria. Ảnh chụp ngày 16/12/2019. AFP/Delil Souleiman.

Đây là một trong 3 hoạt động định kỳ hàng tháng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan tới Syria. Bên cạnh vấn đề nhân đạo, Hội đồng Bảo an còn có các cuộc họp về tiến trình chính trị và về vũ khí hoá học tại Syria.

Ông Mark Lowcock, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo cho biết, từ đầu tháng 12/2019 đến nay tình hình nhân đạo tại vùng Tây Bắc Syria trở nên nghiêm trọng hơn do bạo lực gia tăng. Theo Phó Tổng Thư ký, các bên liên quan đã không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ký ngày 12/01/2020, đồng thời tiếp tục gây trở ngại cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Đa số các nước thành viên Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo tại Tây Bắc Syria. Các thành viên Hội đồng Bảo an kêu gọi các bên tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn tại Idlib, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ thường dân và cơ sở dân sự theo luật pháp quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc, tăng cường các nỗ lực thương lượng thúc đẩy tiến trình chính trị trên cơ sở Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại về việc tình hình nhân đạo tại vùng Tây Bắc Syria tiếp tục diễn biến phức tạp do xung đột vũ trang leo thang trong những tuần qua. Để góp phần giải quyết tình hình cấp thiết nêu trên, Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi các bên liên quan tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là luật nhân đạo quốc tế, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ thường dân.

Đại sứ Đặng Đình Quý hoan nghênh các nỗ lực cứu trợ nhân đạo tại Syria của Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế và các nước, đồng thời nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm hàng đầu của Chính phủ Syria trong việc bảo đảm cứu trợ nhân đạo. Theo Đại sứ Đặng Đình Quý, hoạt động nhân đạo cần tập trung cứu trợ những người dân đang có nhu cầu khẩn cấp, đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, đồng thời hỗ trợ tiến trình chính trị, hòa giải và tái thiết tại Syria. Hoạt động nhân đạo cần được triển khai trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Đại sứ Đặng Đình Quý khẳng định Việt Nam mong muốn các bên tại Syria tham gia đối thoại và thương lượng một cách xây dựng nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an./.