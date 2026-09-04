Liên Hợp Quốc cảnh báo El Niño “rất mạnh”, nguy cơ gia tăng thời tiết cực đoan

Trong dự báo mới nhất, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết, ElNiño hiện đã hình thành rõ rệt và đang tiếp tục mạnh lên do nhiệt độ đại dương cao bất thường trên khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương. Theo WMO, khả năng ElNiño tiếp tục tồn tại tới tháng 2/2027 hiện ở mức gần 100%.

Mặc dù bắt nguồn từ Thái Bình Dương nhiệt đới, ElNiño có khả năng làm thay đổi các mô hình thời tiết ở những khu vực cách xa hàng nghìn km, ảnh hưởng tới lượng mưa, nhiệt độ và hoạt động của các hệ thống thời tiết trên phạm vi toàn cầu.

Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo ElNiño rất mạnh có thể gây ra những tác động đáng kể trong những tháng tới, làm tăng nguy cơ hạn hán và nắng nóng cực đoan tại một số khu vực, đồng thời gây mưa lớn và lũ lụt tại những nơi khác. Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan khí tượng quốc gia tiếp tục theo dõi diễn biến El Niño và cập nhật dự báo về những khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn nhất.

El Nino rất mạnh sẽ kéo dài đến tháng 2.2027. Ảnh: Xinhua

Còn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cảnh báo, thế giới đang bước vào “vùng nguy hiểm của thời tiết cực đoan”. Ông Guterres đồng thời kêu gọi các quốc gia tăng cường chuẩn bị, triển khai hệ thống cảnh báo sớm, và các biện pháp bảo vệ người dân trước những rủi ro khí hậu ngày càng lớn.

Theo dữ liệu của Cơ quan Biến đổi Khí hậu (Copernicus), nhiệt độ bề mặt biển toàn cầu trong tháng 8 đã đạt mức cao kỷ lục. Tại Mỹ, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia, cũng đã cảnh báo từ tháng 8 về khả năng xuất hiện một đợt ElNiño rất mạnh.

Elnino có thể kéo dài đến 3 năm, gây hạn hán và bão lớn bất thường VOV.VN - Từ ngày 13 đến 16/6, tại Đà Nẵng diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ 42 của Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai (ACDM) và các cuộc họp liên quan. Đây là sự kiện trong khuôn khổ năm Việt Nam thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch trong hợp tác ASEAN về Quản lý thiên tai 2023. PV VOV phỏng vấn ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT. Ông Hiệp cho biết Elnino có thể kéo dài tới 3 năm.