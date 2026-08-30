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Lũ lụt và sạt lở đất ở Philippines làm hơn 30 người thiệt mạng

Chủ Nhật, 11:51, 30/08/2026
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VOV.VN - Lũ lụt và sạt lở đất do mưa gió mùa gây ra, cộng hưởng với 4 cơn bão nhiệt đới trong tháng này khiến hơn 30 người thiệt mạng, chủ yếu tại khu vực Luzon, Philippines. Trong khi đó, một vùng áp thấp khả năng cao sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hôm 30/8.

 

Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines thông báo số người thiệt mạng do các thảm họa thiên nhiên là 32 người. Con số này được tính bắt đầu từ cơn bão "Luis" (tên quốc tế là Peilou) đổ bộ vào ngày 3/8. Sau đó là các cơn bão "Maymay" (Kujiri), "Neneng" (Gaenari) và "Obet". Ít nhất 8 triệu người, tương đương 2,3 triệu hộ gia đình, bị ảnh hưởng tại 10 khu vực.

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Ngập lụt ở Philippines. Ảnh: Philstar.

Trong số các tỉnh, Benguet ghi nhận số người thiệt mạng cao nhất với 15 trường hợp, tất cả đều do sạt lở đất. Khoảng 25.800 người đang phải đi sơ tán. 2.900 ngôi nhà đã bị hư hại, trong đó có 349 căn bị phá hủy hoàn toàn. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng ước tính ở mức 6,11 tỷ peso, trong khi thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp là 2,32 tỷ peso. Ít nhất 117 chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng thảm họa và chính phủ đã giải ngân khoản cứu trợ trị giá 1,65 tỷ peso.

Các chuyên gia khí tượng Philippines cho biết, một vùng áp thấp nằm trong khu vực theo dõi của Philippines (PAR) có "khả năng cao" sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào hôm nay (30/8). Tính đến 3h sáng, vùng áp thấp này được ghi nhận ở vị trí cách cực bắc đảo Luzon 1.340 km về phía đông.

Các cộng đồng dân cư dọc theo hệ thống sông ngòi bắt nguồn từ núi Pinatubo cũng được đặt trong tình trạng báo động cao vào khoảng 11h sáng 29/8, sau khi Viện Núi lửa và địa chấn học Philippines cảnh báo rằng mưa lớn có thể gây ra các dòng bùn đá (lahar) không do phun trào núi lửa.

Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. đã thăm hỏi các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, chứng kiến ​​việc phát khoản hỗ trợ tiền mặt trị giá 10.000 peso cho các chủ hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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