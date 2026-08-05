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Liên Hợp quốc cảnh báo gần 3,7 triệu trẻ em Afghanistan suy dinh dưỡng cấp

Thứ Tư, 05:39, 05/08/2026
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VOV.VN - Tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em đã đạt mức báo động tại 1/3 số tỉnh của Afghanistan và dự kiến sẽ trở nên tồi tệ hơn khi tình trạng thiếu hụt kinh phí buộc phải cắt giảm việc phân phối lương thực và các hỗ trợ khác.

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc hôm qua (4/8) cho biết, 12 tỉnh của Afghanistan đã đạt đến mức độ nguy kịch về suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em. Nguyên nhân được cho là do sự kết hợp của xung đột, thất nghiệp, giá lương thực tăng cao, dịch bệnh bùng phát, nguồn nước sạch và vệ sinh kém, cùng với việc giảm nguồn tài trợ nhân đạo.

lien hop quoc canh bao gan 3,7 trieu tre em afghanistan suy dinh duong cap hinh anh 1
Ảnh minh họa: AP

Theo cơ quan này, tình trạng thiếu hụt nguồn cung liên quan đến xung đột ở Trung Đông và việc đóng cửa biên giới Afghanistan trong 9 tháng do giao tranh giữa hai nước láng giềng đã làm gián đoạn việc vận chuyển các sản phẩm dinh dưỡng. Điều này khiến gần 3,7 triệu trẻ em Afghanistan dự kiến ​​sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính trong năm nay, cùng với 1,2 triệu phụ nữ mang thai và đang cho con bú không được tiếp cận các dịch vụ dinh dưỡng thiết yếu.

Chương trình Lương thực Thế giới cũng cho biết, từ tháng 8-10 năm nay, việc phân phối lương thực nhằm ngăn ngừa nạn đói ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đang bị tạm dừng do thiếu kinh phí, mặc dù đây là mùa cao điểm hàng năm về suy dinh dưỡng, họ đang thiếu khoảng 540 triệu USD trong 6 tháng tới.

Vào năm ngoái, 142 trung tâm y tế đã đóng cửa do cắt giảm viện trợ và khiến hơn 13.000 trẻ em mất quyền tiếp cận điều trị dinh dưỡng.

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Hàng triệu trẻ em Afghanistan đang chịu cảnh suy dinh dưỡng

VOV.VN - Đang có khoảng 3 triệu trẻ em ở Afghanistan phải vật lộn với nhiều loại bệnh tật khác nhau, trong đó 1 triệu em phải chịu cảnh suy dinh dưỡng. Đây là một ví dụ cho thấy quốc gia Nam Á này đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.

Nho Biền/VOV1
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