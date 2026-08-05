Liên Hợp quốc cảnh báo gần 3,7 triệu trẻ em Afghanistan suy dinh dưỡng cấp

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc hôm qua (4/8) cho biết, 12 tỉnh của Afghanistan đã đạt đến mức độ nguy kịch về suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em. Nguyên nhân được cho là do sự kết hợp của xung đột, thất nghiệp, giá lương thực tăng cao, dịch bệnh bùng phát, nguồn nước sạch và vệ sinh kém, cùng với việc giảm nguồn tài trợ nhân đạo.

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Theo cơ quan này, tình trạng thiếu hụt nguồn cung liên quan đến xung đột ở Trung Đông và việc đóng cửa biên giới Afghanistan trong 9 tháng do giao tranh giữa hai nước láng giềng đã làm gián đoạn việc vận chuyển các sản phẩm dinh dưỡng. Điều này khiến gần 3,7 triệu trẻ em Afghanistan dự kiến ​​sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính trong năm nay, cùng với 1,2 triệu phụ nữ mang thai và đang cho con bú không được tiếp cận các dịch vụ dinh dưỡng thiết yếu.

Chương trình Lương thực Thế giới cũng cho biết, từ tháng 8-10 năm nay, việc phân phối lương thực nhằm ngăn ngừa nạn đói ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đang bị tạm dừng do thiếu kinh phí, mặc dù đây là mùa cao điểm hàng năm về suy dinh dưỡng, họ đang thiếu khoảng 540 triệu USD trong 6 tháng tới.

Vào năm ngoái, 142 trung tâm y tế đã đóng cửa do cắt giảm viện trợ và khiến hơn 13.000 trẻ em mất quyền tiếp cận điều trị dinh dưỡng.