LHQ cảnh báo nạn đói toàn cầu, Philippines kêu gọi không tích trữ lương thực

Phó Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Farhan Haq cho biết, theo phân tích mới của chương trình Lương thực thế giới (WFP), ước tính gần 45 triệu người nữa có thể rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng hoặc tồi tệ hơn, nếu xung đột không kết thúc vào giữa năm nay. “Điều này sẽ làm tăng số người trên toàn thế giới hiện đang thiếu lương thực lên con số 318 triệu”.

Một khu chợ tại Philippines.

Theo ông Farhan Haq , sự gián đoạn tại eo biển Hormuz, tuyến đường quan trọng cho nguồn cung năng lượng toàn cầu, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với lĩnh vực năng lượng mà còn đối với an ninh lương thực và việc giữ cho tuyến đường thủy này thông suốt là rất quan trọng để tránh sự gia tăng đáng kể nạn đói trên toàn thế giới.

Ông Farhan Haq cũng nhắc lại lập trường của Liên hợp quốc rằng không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột và kêu gọi chấm dứt giao tranh.

“Quan điểm của chúng tôi vẫn không thay đổi. Chúng tôi tin rằng, không có giải pháp quân sự nào cho vấn đề này. Như tôi đã nói ngay từ đầu cuộc họp báo này, chúng tôi muốn chấm dứt cuộc chiến, cả các cuộc tấn công của lực lượng Mỹ và Israel cũng như các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực. Và chúng tôi tin rằng tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an cần được thực hiện trong vấn đề này”.

Trong khi đó, trước nguy cơ giá nhiên liệu tăng cao đe dọa đẩy lạm phát lên, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr hôm nay kêu gọi người dân không cần thiết phải tích trữ lương thực, đồng thời cảnh báo các tiểu thương không tăng giá vượt mức chính phủ qui định.

Tổng thống Marcos hôm nay đích thân đến thăm một chợ truyền thống để giám sát giá cả cùng với đoàn của Bộ Nông nghiệp và Bộ Công thương.

Trong một tuyên bố với giới truyền thông, Tổng thống Marcos cho biết chính phủ đang cố gắng kiểm soát giá cả duy trì ở mức bình thường. “Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp khác nhau để đảm bảo giá cả không tăng đột ngột. Các tiểu thương không nên lợi dụng cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và phải duy trì giá cả do chính phủ quy định. Nguồn cung lương thực, gạo và tất cả các mặt hàng thiết yếu đều rất tốt. Vì vậy, người dân không cần phải tích trữ và Philippines sẽ không thiếu lương thực”.

Hiện hai viện của Quốc hội Philippines đã thông qua dự luật trao cho Tổng thống Marcos quyền khẩn cấp để tạm dừng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu. Mặc dù Tổng thống Marcos đã xác nhận biện pháp này là khẩn cấp, nhưng chưa đề cập khi nào sẽ sử dụng quyền hạn đó, với việc cần tiếp tục theo dõi xu hướng giá dầu. Hiện chính phủ Philippines cũng bắt đầu phân phối trợ cấp nhiên liệu, với nhiều người lo ngại về những ảnh hưởng kéo dài của giá xăng cao, bao gồm cả chi phí sinh hoạt tăng cao.

Bộ trưởng Năng lượng (DOE) Sharon Garin hôm qua cũng tuyên bố Philippines không đối mặt với cuộc khủng hoảng dầu mỏ, nhấn mạnh nguồn cung nhiên liệu vẫn đầy đủ bất chấp giá cả tăng cao kỷ lục.

Tuyên bố được đưa ra sau khi các công ty dầu mỏ thực hiện tăng giá mạnh hôm qua, với giá dầu diesel dự kiến ​​lên tới 114 peso/lít. Mặc dù giá tăng mạnh, Bộ trưởng Garin cho biết đất nước vẫn duy trì nguồn cung nhiên liệu đủ dùng trong hơn 30 ngày, cho phép đủ thời gian để đảm bảo nhập khẩu thêm nếu cần thiết. Trong khi các nhà cung cấp truyền thống vẫn hiện diện, Philippines cũng có thể nhập khẩu nhiên liệu từ các thị trường xa hơn. Bộ Năng lượng cũng đang xem xét khả năng nhập khẩu dầu từ Nga, với các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa các cơ quan chính phủ và các công ty dầu mỏ. Bộ Năng lượng đang theo dõi chặt chẽ việc phân phối nhiên liệu và cảnh báo chống lại việc tích trữ, lưu ý rằng những người vi phạm có thể phải đối mặt với các hình phạt.