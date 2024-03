Liên Hợp Quốc: Đừng để cảnh báo khí hậu thế giới trở thành “quả bom hẹn giờ”

Việt Nam tham gia giảm tác động biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

VOV.VN - Trong các ngày 13/02 và 14/02, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức Phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana - nước Chủ tịch Hội đồng tháng 2/2024.