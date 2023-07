Liên Hợp Quốc kết thúc sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Mali

Nghị quyết do Pháp đệ trình yêu cầu phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali dừng tất cả các hoạt động, chuyển giao các phần việc và rút toàn bộ nhân sự một cách có trật tự và an toàn, với mục tiêu hoàn tất nhiệm vụ này trước ngày 31 tháng 12 năm 2023.

13.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc có sáu tháng để rút quân khỏi Mali (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trước báo giới, Đại sứ Ghana tại Liên Hợp Quốc Harold Agyeman nhấn mạnh: "Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh của Mali khu quốc gia này đối mặt với những thách thức về an ninh. Tuy nhiên, thể theo nguyện vọng của nhà chức trách Mali, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã chấm dứt sứ mệnh này, đặt ra lộ trình để các binh sĩ của Liên Hợp Quốc rời khỏi Mali".

Cuộc bỏ phiếu diễn ra 2 tuần sau khi Ngoại trưởng Mali Abdoulaye Diop khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc choáng váng khi gọi sứ mệnh của Liên Hợp Quốc là một thất bại và kêu gọi chấm dứt sứ mệnh này ngay lập tức. Mối quan hệ của Mali với Liên Hợp Quốc đã xấu đi nghiêm trọng kể từ cuộc đảo chính năm 2020 khiến một chế độ quân sự lên nắm quyền, chế độ này cũng cắt đứt hợp tác quốc phòng với Pháp. Theo thông lệ của Liên Hợp Quốc, một nhiệm vụ gìn giữ hòa bình cần có sự chấp thuận của nước sở tại.

Sứ mệnh của Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali bắt đầu vào năm 2013 nhằm ngăn chặn sự tiếp quản của các phần tử thánh chiến.