Litva bật đèn xanh xóa bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi các nhà lập pháp ở Phần Lan, một thành viên khác của NATO có chung biên giới với Nga, bỏ phiếu bãi bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân.

Phát biểu với các phóng viên ngay sau khi quyết định được đưa ra, Tổng thống Nauseda cho biết Điều 137 của Hiến pháp Litva đã trở nên lỗi thời và không còn phù hợp. Ông nói thêm rằng đa số các nhà lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ đã nhất trí ủng hộ việc bãi bỏ chính sách này.

Tổng thống Litva Gitanas Nauseda (Nguồn: Bloomberg)

Theo Reuters, ông Nauseda cho biết tình hình địa chính trị đang ngày càng phức tạp. Hiến pháp của nước này cần được soạn thảo trong bối cảnh địa chính trị mới. Ông cho biết thêm việc bãi bỏ điều khoản này đồng nghĩa với việc nước này có thể thích ứng với những diễn biến an ninh trong tương lai. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng hiện tại chưa có kế hoạch cụ thể nào về việc lưu trữ vũ khí hạt nhân trong nước.

Litva, quốc gia giáp với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga, là một trong những đồng minh kiên định nhất của Ukraine trong suốt cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm qua, đã cung cấp nhiều trang thiết bị quân sự và hỗ trợ tài chính.

Một số nguồn tin cho biết, tháng trước đã diễn ra mốt số cuộc thảo luận có liên quan tới việc Mỹ đang đàm phán để đảm bảo việc triển khai các vũ khí có khả năng hạt nhân mới ở châu Âu. Báo cáo cho biết các quốc gia nằm ở sườn phía Đông của NATO như Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan, có sự quan tâm đến việc có thể đặt căn cứ cho các máy bay lưỡng dụng (DCA) của Mỹ, vốn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Dự kiến, các nhà lãnh đạo NATO sẽ gặp nhau tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 7-8/7 để thảo luận về an ninh khu vực và vạch ra lộ trình nhằm thực hiện các mục tiêu chính của liên minh.