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Lốc xoáy lửa bùng phát tại vùng cấm Chernobyl ở Ukraine

Thứ Bảy, 16:24, 04/07/2026
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VOV.VN - Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh lực lượng cứu hỏa phải khẩn trương rút lui khi một cơn lốc xoáy lửa quy mô lớn bất ngờ hình thành trong vùng cấm Chernobyl, khu vực vẫn bị ô nhiễm phóng xạ sau thảm họa hạt nhân năm 1986.

Theo thông tin từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine, các đám cháy rừng gần Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã bùng phát từ tuần trước và đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn.

Lốc xoáy lửa bùng phát tại vùng cấm Chernobyl ở Ukraine. Nguồn: Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine

Đoạn video được đăng tải trên kênh Telegram của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine ngày 3/7 cho thấy một cột lốc xoáy lửa lớn nhanh chóng hình thành rồi di chuyển về phía các xe cứu hỏa. Trước diễn biến nguy hiểm, các nhân viên cứu hộ buộc phải lập tức lên xe và rút khỏi khu vực để bảo đảm an toàn.

Trong bài đăng kèm theo video, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine mô tả: “Một cơn lốc lửa: gió, bụi và lửa hòa quyện thành một sức mạnh hủy diệt. Đó chính là những gì đang diễn ra tại các đám cháy mà lực lượng cứu hỏa ở tỉnh Kiev liên tục phải đối phó trong vùng cấm Chernobyl”.

Vùng cấm Chernobyl có bán kính khoảng 30 km xung quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, được thiết lập sau thảm họa hạt nhân năm 1986. Khu vực rộng khoảng 2.600 km², chủ yếu là rừng, vẫn bị cấm tiếp cận do mức độ nhiễm xạ cao.

Dữ liệu vệ tinh cũng ghi nhận các cột khói lớn mang theo không khí ô nhiễm với nồng độ khí carbon monoxide tăng cao, lan xa khoảng 170 km tính từ tâm đám cháy trong vùng cấm. Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl nằm cách thủ đô Kiev của Ukraine khoảng 94 km về phía Bắc, gần biên giới với Belarus.

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Greenpeace cảnh báo nguy cơ rò rỉ phóng xạ tại Chernobyl

VOV.VN - Ngày 14/4, Tổ chức Hòa bình Xanh (Greenpeace) vừa đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ rò rỉ chất phóng xạ ra môi trường nếu cấu trúc bảo vệ bên trong của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, tại Ukraine, bị sụp đổ.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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