Greenpeace cảnh báo nguy cơ rò rỉ phóng xạ tại Chernobyl

Trong một báo cáo, Tổ chức Hòa bình Xanh (Greenpeace) nhấn mạnh ở thời điểm hiện tại, tàn tích của lò phản ứng số 4 tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl được bảo vệ bởi hai lớp đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.

Nhà máy Điện hạt nhân Chernobyl ở Chernobyl, Ukraine. Ảnh: Reuters

Lớp vỏ bên trong (Sarcophagus) được xây dựng vội vã bằng thép và bê tông, ngay sau thảm họa năm 1986, đã xuống cấp và có nguy cơ sụp đổ không kiểm soát. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, cấu trúc ngăn cách an toàn mới (NSC), một mái vòm hiện đại khổng lồ được lắp đặt vào năm 2016 để bao bọc toàn bộ khối di tích, đã bị hư hại sau các cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, khiến chức năng bảo vệ không còn được đảm bảo.

Theo báo cáo được công bố ngày 14/4, Greenpeace cho biết mặc dù Ukraine đã nỗ lực sửa chữa, nhưng chức năng ngăn chặn của lớp vỏ NSC vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn. Điều này làm dấy lên mối đe dọa khi bên trong lớp vỏ cũ của lò phản ứng số 4 chứa khoảng 4 tấn bụi phóng xạ cực độc và các hạt nhiên liệu hạt nhân.

Nếu lớp vỏ bên trong sụp đổ, bụi phóng xạ sẽ bị phát tán. Do lớp vỏ bên ngoài (NSC) đang bị hư hỏng và không thể vận hành đúng thiết kế (hệ thống thông gió và duy trì áp suất bị lỗi), các chất phóng xạ này có khả năng rò rỉ trực tiếp ra môi trường.

Ông Shaun Burnie, chuyên gia hạt nhân của Greenpeace Ukraine, cho biết việc tháo dỡ các bộ phận mất an toàn ở vỏ trong là vô cùng cấp thiết để tránh sự sụp đổ đột ngột. Dù vậy, các công việc bảo trì và sửa chữa đang bị đình trệ nghiêm trọng do cuộc xung đột vẫn diễn ra. Ông Burnie nhấn mạnh, tên lửa và máy bay không người lái vẫn thường xuyên bay qua khu vực Chernobyl, gây nguy hiểm trực tiếp cho công tác kỹ thuật. Greenpeace ước tính chi phí để phục hồi hoàn toàn mái vòm bảo vệ NSC có thể lên tới 500 triệu Euro (590 triệu USD).

Greenpeace cảnh báo 40 năm sau thảm họa kinh hoàng nhất lịch sử hạt nhân thế giới, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl một lần nữa trở thành mối đe dọa đối với an ninh phóng xạ của không chỉ Ukraine mà cả châu Âu do các tác động từ cuộc xung đột hiện tại.