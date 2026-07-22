Lũ lụt tại Ấn Độ khiến hơn nửa triệu người bị ảnh hưởng

Theo Cơ quan Quản lý thiên tai bang Assam (ASDMA), khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các huyện thuộc vùng Thượng Assam, đặc biệt là Sivasagar, nơi sông Dikhow dâng cao ở mức “lũ nghiêm trọng”. Chỉ riêng huyện này đã ghi nhận 13 trường hợp tử vong vì bị nước lũ cuốn trôi.

Lũ lụt tại bang Assam, Ấn Độ. Ảnh: ANI.

Lũ đã nhấn chìm 872 ngôi làng, thuộc 44 khu vực hành chính, buộc 12.284 người phải sơ tán tới 71 trại cứu trợ tại 7 huyện. Lực lượng cứu hộ đã đưa hơn 6.100 người ra khỏi vùng nguy hiểm bằng thuyền, trong đó riêng Sivasagar có gần 5.800 người được giải cứu. Chính quyền bang đã huy động Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF), Lực lượng ứng phó thảm họa bang (SDRF), quân đội và không quân sẵn sàng tham gia các chiến dịch cứu hộ khi cần thiết.

Hiện nhiều con sông lớn tại bang Assam có mực nước trên mức báo động, trong đó một số điểm đã đạt mức “lũ cực kỳ nghiêm trọng” - cấp cảnh báo cao nhất. Nước lũ tiếp tục tràn vào các khu dân cư, làm ngập đất nông nghiệp, nhiều đồn điền chè và gây gián đoạn nghiêm trọng hệ thống giao thông đường bộ cũng như đường sắt ở vùng Đông Bắc Ấn Độ.

Chính quyền bang cảnh báo mưa lớn tiếp diễn tại thượng nguồn có thể khiến tình hình lũ lụt còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới.