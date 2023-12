Ít nhất 31 người thiệt mạng do lũ lụt và mưa lớn ở Tamil Nadu, Ấn Độ

Gần 3.000 ngôi nhà của người dân ở Nghệ An bị ngập, hư hỏng do mưa lũ

VOV.VN - Từ ngày 25-28/9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng khiến nhiều địa phương bị ảnh hưởng nặng nề. Gần 3.000 ngôi nhà của người dân bị ngập, hư hỏng do mưa lũ, hàng nghìn ha hoa màu bị thiệt hại...