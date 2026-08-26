Lũ quét cuốn trôi nhiều làng mạc và hạ tầng ở Nepal, 384 du khách mất tích

Các khu vực Syapru Besi và Timure thuộc huyện Rasuwa (Nepal), nơi có khoảng 50.000 người sinh sống, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ lũ quét. Nước lũ dâng cao trên sông Bhote Koshi đã cuốn trôi nhiều nhà cửa và công trình hạ tầng. Chính quyền địa phương yêu cầu người dân sinh sống dọc hai bên bờ sông và tại các khu vực thấp nhanh chóng di chuyển tới nơi an toàn.

Lũ quét khiến nhiều khu vực tại huyện miền núi Rasuwa của Nepal bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Kathmandu Post.

Hiện chưa có số liệu chính thức về thương vong và thiệt hại tài sản song giới chức địa phương cho biết nhiều làng mạc và công trình đã bị nước lũ cuốn trôi, đồng thời cảnh báo số người thương vong có thể tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp cận đầy đủ các khu vực bị ảnh hưởng.

Bộ Tài nguyên nước Nepal cho biết nhiều tuyến đường, cầu và dự án thủy điện đã bị hư hại, khiến nguồn cung điện tại một số khu vực bị gián đoạn.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Nepal Balendra Shah đã chỉ đạo huy động các lực lượng cứu hộ, cứu trợ, cảnh sát và quân đội tới khu vực bị ảnh hưởng; khẩn trương hỗ trợ người dân và đánh giá mức độ thiệt hại. Ông đồng thời yêu cầu sơ tán người dân tại các khu vực thấp tới nơi an toàn, đặc biệt những cộng đồng sinh sống dọc sông Bhote Koshi, đồng thời khuyến cáo người dân tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ nước lũ dâng cao.

Nguyên nhân trận lũ hiện chưa được xác định, song đây không phải lần đầu khu vực này xảy ra lũ quét nghiêm trọng. Sông Bhote Koshi bắt nguồn từ Tây Tạng, Trung Quốc, chảy qua Nepal và Ấn Độ. Năm ngoái, nước từ một hồ băng tràn xuống đã gây lũ quét trên chính con sông này, khiến 9 người thiệt mạng, 24 người mất tích và cuốn trôi Cầu Hữu nghị nối Nepal với Trung Quốc, làm gián đoạn hoạt động thương mại và vận tải qua biên giới trong nhiều tháng.

Cơ quan du lịch Nepal biết, ít nhất 384 du khách - trong đó có 291 người nước ngoài - đã được báo cáo là mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới giáp Tây Tạng, Trung Quốc vào hôm nay.

Theo Cơ quan du lịch Nepal, trong số những người nước ngoài mất tích có 105 công dân Ấn Độ.

Hãng tin Yonhap, dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đưa tin 8 công dân Hàn Quốc làm việc tại một nhà máy thủy điện đã mất tích và 10 người khác bị mắc kẹt. Hàn Quốc đã thành lập một nhóm công tác do Bộ trưởng Ngoại giao dẫn đầu và có kế hoạch sớm cử một đội phản ứng nhanh hỗn hợp tới Nepal.

Các trận lũ lớn tại vùng biên giới dãy Himalaya giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, đồng thời phá hủy nhiều tuyến đường, cây cầu và công trình điện.