English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mưa lũ và sạt lở tàn phá miền Nam Ấn Độ, khiến 18 người thiệt mạng

Thứ Hai, 17:59, 03/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều khu vực ở miền Nam Ấn Độ trong những ngày cuối tuần qua đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, 7 người mất tích và buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Tại Ấn Độ, bang Kerala chịu thiệt hại nặng nề nhất với 15 người thiệt mạng và 7 người mất tích trong các vụ lũ quét, sạt lở đất và tai nạn liên quan đến mưa lớn. Trong khi Bang Karnataka lân cận cũng ghi nhận 3 người thiệt mạng sau một vụ sạt lở đất vùi lấp một gia đình.

mua lu va sat lo tan pha mien nam An Do, khien 18 nguoi thiet mang hinh anh 1
Lực lượng chức năng Ấn Độ tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: ANI

Theo chính quyền bang Kerala, hơn 11.000 người đã được đưa đến 316 trại cứu trợ trên toàn bang. Lực lượng cứu hộ vẫn đang hỗ trợ người dân di dời khỏi các khu vực ngập sâu, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả khi nước lũ bắt đầu rút tại một số địa phương.

Giới chức Kerala cảnh báo bang này vẫn có nguy cơ hứng chịu mưa vừa đến mưa lớn kèm gió mạnh trong những ngày tới. Chính quyền đã yêu cầu các địa phương duy trì tình trạng sẵn sàng ứng phó, theo dõi sát diễn biến thời tiết và chuẩn bị phương án đối phó với nguy cơ lũ quét, ngập úng và sạt lở đất. Nhiều trường học trên toàn bang tiếp tục đóng cửa, trong khi kỳ thi tuyển dụng giáo viên cấp bang cũng được hoãn để bảo đảm an toàn.

Tại Karnataka, lực lượng chức năng đang tiếp tục đánh giá thiệt hại, tìm kiếm những người còn mất tích và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sau các vụ sạt lở đất nghiêm trọng.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn tại các bang miền Nam nước này trong những ngày tới, đồng thời cảnh báo nguy cơ mực nước các sông tiếp tục dâng cao, làm gia tăng rủi ro lũ lụt và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi và vùng trũng thấp.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ngành y tế Thái Lan lên kịch bản 72 giờ ứng phó lũ quét và sạt lở đất tại miền Bắc
Ngành y tế Thái Lan lên kịch bản 72 giờ ứng phó lũ quét và sạt lở đất tại miền Bắc

VOV.VN - Nhằm chủ động ứng phó trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng tại khu vực miền Bắc, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đã chỉ đạo toàn bộ các bệnh viện trong vùng rủi ro chuẩn bị nguồn cung cấp thiết yếu, sẵn sàng kích hoạt kịch bản duy trì hoạt động độc lập trong tối thiểu 72 giờ.

Ngành y tế Thái Lan lên kịch bản 72 giờ ứng phó lũ quét và sạt lở đất tại miền Bắc

Ngành y tế Thái Lan lên kịch bản 72 giờ ứng phó lũ quét và sạt lở đất tại miền Bắc

VOV.VN - Nhằm chủ động ứng phó trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng tại khu vực miền Bắc, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đã chỉ đạo toàn bộ các bệnh viện trong vùng rủi ro chuẩn bị nguồn cung cấp thiết yếu, sẵn sàng kích hoạt kịch bản duy trì hoạt động độc lập trong tối thiểu 72 giờ.

Vụ sạt lở tại Trùng Khánh (Trung Quốc): 51 người thiệt mạng, 10 người mất tích
Vụ sạt lở tại Trùng Khánh (Trung Quốc): 51 người thiệt mạng, 10 người mất tích

VOV.VN - Đến ngày 30/7, lực lượng chức năng Trung Quốc đã hoàn tất công tác tìm kiếm trên cạn trong vụ sạt lở núi xảy ra tại huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, xác nhận 51 người thiệt mạng và hiện vẫn còn 10 người mất tích.

Vụ sạt lở tại Trùng Khánh (Trung Quốc): 51 người thiệt mạng, 10 người mất tích

Vụ sạt lở tại Trùng Khánh (Trung Quốc): 51 người thiệt mạng, 10 người mất tích

VOV.VN - Đến ngày 30/7, lực lượng chức năng Trung Quốc đã hoàn tất công tác tìm kiếm trên cạn trong vụ sạt lở núi xảy ra tại huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, xác nhận 51 người thiệt mạng và hiện vẫn còn 10 người mất tích.

Mưa lớn và sạt lở đất khiến hàng chục người thương vong tại Ấn Độ và Bangladesh
Mưa lớn và sạt lở đất khiến hàng chục người thương vong tại Ấn Độ và Bangladesh

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ra hàng loạt vụ sạt lở đất tại Ấn Độ và Bangladesh, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, nhiều người mất tích và hàng nghìn người phải sơ tán, cho thấy diễn biến thời tiết cực đoan đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực Nam Á.

Mưa lớn và sạt lở đất khiến hàng chục người thương vong tại Ấn Độ và Bangladesh

Mưa lớn và sạt lở đất khiến hàng chục người thương vong tại Ấn Độ và Bangladesh

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ra hàng loạt vụ sạt lở đất tại Ấn Độ và Bangladesh, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, nhiều người mất tích và hàng nghìn người phải sơ tán, cho thấy diễn biến thời tiết cực đoan đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực Nam Á.

Mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại Nhật Bản
Mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại Nhật Bản

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua tại các khu vực phía Bắc Kyushu - phía Tây Nam Nhật Bản, gây ra sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng.

Mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại Nhật Bản

Mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại Nhật Bản

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua tại các khu vực phía Bắc Kyushu - phía Tây Nam Nhật Bản, gây ra sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng.

Giá dầu leo thang làm gia tăng rủi ro “thâm hụt kép” đối với nền kinh tế Ấn Độ
Giá dầu leo thang làm gia tăng rủi ro “thâm hụt kép” đối với nền kinh tế Ấn Độ

VOV.VN - Hôm qua (29/7), Bộ Tài chính Ấn Độ cảnh báo việc giá dầu thô duy trì ở mức cao, có thể tạo sức ép đồng thời lên thâm hụt ngân sách và thâm hụt tài khoản vãng lai, qua đó làm gia tăng lạm phát và ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế.

Giá dầu leo thang làm gia tăng rủi ro “thâm hụt kép” đối với nền kinh tế Ấn Độ

Giá dầu leo thang làm gia tăng rủi ro “thâm hụt kép” đối với nền kinh tế Ấn Độ

VOV.VN - Hôm qua (29/7), Bộ Tài chính Ấn Độ cảnh báo việc giá dầu thô duy trì ở mức cao, có thể tạo sức ép đồng thời lên thâm hụt ngân sách và thâm hụt tài khoản vãng lai, qua đó làm gia tăng lạm phát và ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ