Mưa lũ và sạt lở tàn phá miền Nam Ấn Độ, khiến 18 người thiệt mạng

Tại Ấn Độ, bang Kerala chịu thiệt hại nặng nề nhất với 15 người thiệt mạng và 7 người mất tích trong các vụ lũ quét, sạt lở đất và tai nạn liên quan đến mưa lớn. Trong khi Bang Karnataka lân cận cũng ghi nhận 3 người thiệt mạng sau một vụ sạt lở đất vùi lấp một gia đình.

Lực lượng chức năng Ấn Độ tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: ANI

Theo chính quyền bang Kerala, hơn 11.000 người đã được đưa đến 316 trại cứu trợ trên toàn bang. Lực lượng cứu hộ vẫn đang hỗ trợ người dân di dời khỏi các khu vực ngập sâu, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả khi nước lũ bắt đầu rút tại một số địa phương.

Giới chức Kerala cảnh báo bang này vẫn có nguy cơ hứng chịu mưa vừa đến mưa lớn kèm gió mạnh trong những ngày tới. Chính quyền đã yêu cầu các địa phương duy trì tình trạng sẵn sàng ứng phó, theo dõi sát diễn biến thời tiết và chuẩn bị phương án đối phó với nguy cơ lũ quét, ngập úng và sạt lở đất. Nhiều trường học trên toàn bang tiếp tục đóng cửa, trong khi kỳ thi tuyển dụng giáo viên cấp bang cũng được hoãn để bảo đảm an toàn.

Tại Karnataka, lực lượng chức năng đang tiếp tục đánh giá thiệt hại, tìm kiếm những người còn mất tích và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sau các vụ sạt lở đất nghiêm trọng.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn tại các bang miền Nam nước này trong những ngày tới, đồng thời cảnh báo nguy cơ mực nước các sông tiếp tục dâng cao, làm gia tăng rủi ro lũ lụt và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi và vùng trũng thấp.