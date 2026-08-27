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Lũ quét ở Tây Tạng khiến 265 người mất tích, Trung Quốc tìm kiếm quy mô lớn

Thứ Năm, 06:00, 27/08/2026
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VOV.VN - Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 265 người mất tích trong trận lũ quét thảm khốc xảy ra tại huyện Cát Long, thành phố Nhật Ca Tắc, Tây Tạng sáng qua (26/8). Trung Quốc đang phải huy động nhiều lực lượng, triển khai một cuộc tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn.

Số liệu thiệt hại kể trên do phía Trung Quốc công bố tính đến 8 giờ tối 26/8. Thông tin chính xác về số người thương vong vẫn đang tiếp tục được xác minh, trong khi các hoạt động cứu hộ đã được tiến hành nhanh chóng ở nhiều cấp khác nhau.

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Lũ quét khiến các tuyến đường đến cửa khẩu Cát Long ở Tây Tạng bị chia cắt. Ảnh: Tân Hoa xã

Sau khi thảm họa xảy ra, ít nhất hàng nghìn người và hàng trăm thiết bị máy móc đã được huy động. Trong đó, chính quyền địa phương đã ngay lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp và điều phối các lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, như 152 phương tiện và 792 người của cơ quan quản lý khẩn cấp Tây Tạng, 72 phương tiện cùng 431 lính cứu hỏa được trang bị chó nghiệp vụ, thiết bị dò tìm sự sống, xuồng cứu hộ và các dụng cụ cứu hộ khác, đến hiện trường tiến hành các hoạt động cứu hộ và cứu trợ khẩn cấp.

Nhiều đội cứu hộ chuyên nghiệp khác cũng đã được huy động và lên đường đến khu vực bị ảnh hưởng trong tối 26/8, trong đó có lực lượng quân đội cùng các thiết bị bay không người lái của Chiến khu miền Tây.

Ủy ban Phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai quốc gia cùng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai quốc gia cấp độ II, trong khi Tây Tạng ban hành cơ chế ứng phó khẩn cấp thiên tai cấp độ I.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã cử một tổ công tác đến hiện trường, đồng thời huy động 249 nhân sự từ các đội cứu hỏa và cứu nạn tổng hợp cấp quốc gia cùng 325 nhân sự từ các lực lượng cứu hộ kỹ thuật (như China Anneng và PowerChina) với đầy đủ trang thiết bị đến hiện trường. Nhiều thiết bị chuyên dụng, như hệ thống hỗ trợ thông tin liên lạc và thiết bị dò tìm từ tính trên không cũng được triển khai tới vùng thiên tai nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho công tác thông tin liên lạc và hoạt động cứu hộ tại hiện trường.

220 triệu nhân dân tệ (gần 33 triệu USD) và 30.000 vật tư cứu trợ thiên tai, gồm lều bạt, lò sưởi, quần áo, chăn màn, giường xếp và thảm chống ẩm, đã được các bộ ngành Trung ương Trung Quốc bố trí khẩn khẩn cho Tây Tạng nhằm hỗ trợ việc di dời, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu trợ thiên tai.

Lũ quét đã xảy ra tại cửa khẩu biên giới Cát Long, Tây Tạng, giáp với Nepal. Theo dữ liệu chính thức từ phía Nepal, tính đến khoảng 19h tối 26/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 97 nạn nhân và giải cứu được 54 người. 403 du khách được báo cáo mất tích, trong đó có 341 người nước ngoài.

Hình ảnh mới nhất trên CCTV News
Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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