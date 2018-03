Lý do gì khiến Tổng thống Myanmar từ chức?

Sau đúng hai năm nắm chính quyền kể từ tháng 3/2016, theo thông báo chính thức từ phía Myanmar, ông Htin Kyaw, 71 tuổi, đã từ chức. Trước mắt, Phó tổng thống Myint Swe sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí này sau đó quốc hội sẽ tiến hành bầu nhà lãnh đạo mới sau 7 ngày làm việc.

Ông Htin Kyaw được bầu làm Tổng thống dân sự Myanmar sau 54 năm quân đội cầm quyền và là người thuộc đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD), thân tín với bà Aung San Suu Kyi. Sau khi được bầu làm tổng thống, nhà lãnh đạo này đã ký sắc lệnh trao cho bà San Suu Kyi giữ chức “cố vấn nhà nước” và kiêm nhiệm vị trí ngoại trưởng Myanmar.

Theo truyền thông địa phương, lý do ông Htin Kyaw từ chức là do vấn đề sức khoẻ nhưng các quan chức của Myanmar đã bác bỏ thông tin này. Cũng có thông tin cho rằng, một trong những nguyên nhân lớn khiến ông Htin Kyaw từ chức là do những bất đồng lớn trong nội bộ NLD.

Ông Htin Kyaw là Tổng thống thứ 9 trong lịch sử của Myanmar và là người có tuổi cao nhất./.