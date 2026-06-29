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Malaysia gia hạn tìm kiếm máy bay mất tích bí hiểm MH370 thêm một năm

Thứ Hai, 22:44, 29/06/2026
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VOV.VN - Malaysia đã gia hạn thêm một năm hợp đồng với công ty robot biển Ocean Infinity để tìm kiếm dưới đáy biển sâu ở phía nam Ấn Độ Dương đối với mảnh vỡ của máy bay mang số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines mất tích một cách bí hiểm cách đây 12 năm.

Bộ trưởng Vận tải Malaysia Anthony Loke cho biết hôm 29/6, nội các nước này vào hôm 26/6 đã phê duyệt việc gia hạn thỏa thuận “không tìm thấy thì không trả phí” với Ocean Infinity đến ngày 30/6 năm sau (2027).

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Một sự kiện tưởng niệm các nạn nhân vụ máy bay MH370 mất tích. Ảnh: AP.

Bộ trưởng Loke tuyên bố: “Quyết định này thể hiện cam kết liên tục và kiên định của chính phủ trong việc mang lại sự an tâm cho thân nhân các hành khách trên chuyến bay MH370”.

Việc gia hạn cho phép Ocean Infinity hoàn thành khu vực tìm kiếm còn lại rộng 7.428,54 km2, sau khi tạm thời tái triển khai các phương tiện tìm kiếm chính của mình để hoàn thành các hợp đồng thương mại khác, ông Loke cho biết.

Chiếc máy bay Boeing 777 biến mất khỏi màn hình radar ngay sau khi cất cánh vào ngày 8/3/2014. Máy bay chở 239 người, chủ yếu là công dân Trung Quốc, trên chuyến bay từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đến Bắc Kinh (Trung Quốc). Dữ liệu vệ tinh cho thấy máy bay đã chuyển hướng khỏi đường bay và bay về phía nam đến vùng cực nam Ấn Độ Dương, nơi người ta tin rằng nó đã bị rơi.

Một cuộc tìm kiếm đa quốc gia tốn kém đã không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về vị trí của nó, mặc dù mảnh vỡ đã trôi dạt vào bờ biển Đông Phi và các đảo thuộc Ấn Độ Dương. Một cuộc tìm kiếm tư nhân vào năm 2018 do Ocean Infinity thực hiện cũng không tìm thấy gì.

Năm 2025, Malaysia đã bật đèn xanh cho Ocean Infinity tiếp tục tìm kiếm máy bay MH370 tại một khu vực mới rộng 15.000 km2 ở phía nam Ấn Độ Dương. Ocean Infinity, có trụ sở chính tại cả Mỹ và Anh, sẽ được trả 70 triệu USD chỉ khi tìm thấy mảnh vỡ.

Ông Loke cho biết, các tàu của hãng Ocean Infinity dự kiến ​​sẽ được điều động lại cho nhiệm vụ tìm kiếm MH370 từ tháng 11/2026 đến tháng 4/2027, khi biển lặng hơn, tạo điều kiện an toàn và hiệu quả nhất cho các hoạt động dưới nước.

Trí Nhân/VOV.VN (biên dịch)
Nguồn: AP
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