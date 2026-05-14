中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Malaysia phản đối Na Uy hủy hợp đồng cung cấp tên lửa cho tàu chiến

Thứ Năm, 15:54, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 14/5 cho biết Kuala Lumpur đã phản đối quyết định của Na Uy về việc thu hồi giấy phép xuất khẩu hệ thống tên lửa Naval Strike Missile cho các tàu chiến Malaysia, cảnh báo động thái này có thể ảnh hưởng đến an ninh khu vực.

Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere, Thủ tướng Anwar Ibrahim mô tả việc dừng xuất khẩu tên lửa là hành động "đơn phương và không thể chấp nhận được".

Bộ Quốc phòng Malaysia cho biết quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày trước khi các tên lửa dự kiến được bàn giao vào tháng 3 vừa qua. Hiện tại, chính phủ Malaysia đang yêu cầu phía Na Uy giải trình rõ ràng, đồng thời xem xét các biện pháp pháp lý tiềm tàng để xử lý vụ việc.

malaysia phan doi na uy huy hop dong cung cap ten lua cho tau chien hinh anh 1
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: Reuters

Về phía Na Uy, Bộ Ngoại giao nước này tuần trước cho biết quyết định thu hồi một số giấy phép xuất khẩu liên quan đến các công nghệ đặc thù là do các quy định kiểm soát đã được thắt chặt hơn.

Tập đoàn Kongsberg Defence & Aerospace AS, đơn vị sản xuất hệ thống tên lửa trên, xác nhận với báo giới rằng các quyết định cấp phép xuất khẩu thuộc thẩm quyền của chính quyền Na Uy và công ty hoàn toàn tuân thủ tất cả các quy định hiện hành.

Thủ tướng Anwar Ibrahim nhấn mạnh việc Na Uy hủy hợp đồng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Malaysia, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình hiện đại hóa tàu chiến tuần duyên (LCS) của nước này.

Dự án đóng tàu LCS của Malaysia được khởi động từ năm 2011 với kế hoạch ban đầu gồm 6 tàu chiến và chi phí dự kiến là 6 tỷ RM (1,53 tỷ USD). Dự án này từng bị đình trệ do các vấn đề quản lý yếu kém và chi phí đội lên cao trong nhiều năm. Sau khi được chính phủ rà soát và tái khởi động vào năm 2023, số lượng tàu đặt mua đã giảm từ 6 tàu xuống còn 5 tàu.

PV/VOV-Bangkok
Tag: Malaysia Na Uy hợp đồng quốc phòng tên lửa tàu chiến
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Các nước sườn Đông và Bắc Âu nhóm họp nhằm tăng năng lực công nghiệp quốc phòng
Các nước sườn Đông và Bắc Âu nhóm họp nhằm tăng năng lực công nghiệp quốc phòng

VOV.VN - Ngày 13/5, lãnh đạo các nước thuộc sườn Đông NATO và Bắc Âu đã nhóm họp tại Bucharest, Romania để thảo luận các biện pháp nhằm tăng năng lực công nghiệp quốc phòng chung và củng cố hệ thống phòng thủ trước những biến động thường xuyên của tình hình an ninh khu vực.

Các nước sườn Đông và Bắc Âu nhóm họp nhằm tăng năng lực công nghiệp quốc phòng

Các nước sườn Đông và Bắc Âu nhóm họp nhằm tăng năng lực công nghiệp quốc phòng

VOV.VN - Ngày 13/5, lãnh đạo các nước thuộc sườn Đông NATO và Bắc Âu đã nhóm họp tại Bucharest, Romania để thảo luận các biện pháp nhằm tăng năng lực công nghiệp quốc phòng chung và củng cố hệ thống phòng thủ trước những biến động thường xuyên của tình hình an ninh khu vực.

Gần 40 tỷ USD hợp đồng quốc phòng Mỹ - Ấn trước nguy cơ đổ vỡ vì thuế quan?
Gần 40 tỷ USD hợp đồng quốc phòng Mỹ - Ấn trước nguy cơ đổ vỡ vì thuế quan?

VOV.VN - Căng thẳng thương mại giữa Washington và New Delhi đang phủ bóng lên loạt hợp đồng quốc phòng trị giá gần 40 tỷ USD, đặt dấu hỏi lớn về mức độ tin cậy của Mỹ trong vai trò đối tác cung cấp vũ khí chiến lược cho Ấn Độ.

Gần 40 tỷ USD hợp đồng quốc phòng Mỹ - Ấn trước nguy cơ đổ vỡ vì thuế quan?

Gần 40 tỷ USD hợp đồng quốc phòng Mỹ - Ấn trước nguy cơ đổ vỡ vì thuế quan?

VOV.VN - Căng thẳng thương mại giữa Washington và New Delhi đang phủ bóng lên loạt hợp đồng quốc phòng trị giá gần 40 tỷ USD, đặt dấu hỏi lớn về mức độ tin cậy của Mỹ trong vai trò đối tác cung cấp vũ khí chiến lược cho Ấn Độ.

Thái Lan ký hợp đồng mua tiêm kích đa nhiệm Gripen, hiện đại hóa quốc phòng
Thái Lan ký hợp đồng mua tiêm kích đa nhiệm Gripen, hiện đại hóa quốc phòng

VOV.VN - Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa đã chứng kiến lễ ký kết ba thỏa thuận quan trọng giữa Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF), Chính phủ Thụy Điển và Tập đoàn Saab AB tại Stockholm Thụy Điển, đánh dấu bước khởi đầu trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng không quân quốc gia Thái Lan.

Thái Lan ký hợp đồng mua tiêm kích đa nhiệm Gripen, hiện đại hóa quốc phòng

Thái Lan ký hợp đồng mua tiêm kích đa nhiệm Gripen, hiện đại hóa quốc phòng

VOV.VN - Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa đã chứng kiến lễ ký kết ba thỏa thuận quan trọng giữa Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF), Chính phủ Thụy Điển và Tập đoàn Saab AB tại Stockholm Thụy Điển, đánh dấu bước khởi đầu trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng không quân quốc gia Thái Lan.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ