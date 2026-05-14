Malaysia phản đối Na Uy hủy hợp đồng cung cấp tên lửa cho tàu chiến

Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere, Thủ tướng Anwar Ibrahim mô tả việc dừng xuất khẩu tên lửa là hành động "đơn phương và không thể chấp nhận được".

Bộ Quốc phòng Malaysia cho biết quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày trước khi các tên lửa dự kiến được bàn giao vào tháng 3 vừa qua. Hiện tại, chính phủ Malaysia đang yêu cầu phía Na Uy giải trình rõ ràng, đồng thời xem xét các biện pháp pháp lý tiềm tàng để xử lý vụ việc.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: Reuters

Về phía Na Uy, Bộ Ngoại giao nước này tuần trước cho biết quyết định thu hồi một số giấy phép xuất khẩu liên quan đến các công nghệ đặc thù là do các quy định kiểm soát đã được thắt chặt hơn.

Tập đoàn Kongsberg Defence & Aerospace AS, đơn vị sản xuất hệ thống tên lửa trên, xác nhận với báo giới rằng các quyết định cấp phép xuất khẩu thuộc thẩm quyền của chính quyền Na Uy và công ty hoàn toàn tuân thủ tất cả các quy định hiện hành.

Thủ tướng Anwar Ibrahim nhấn mạnh việc Na Uy hủy hợp đồng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Malaysia, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình hiện đại hóa tàu chiến tuần duyên (LCS) của nước này.

Dự án đóng tàu LCS của Malaysia được khởi động từ năm 2011 với kế hoạch ban đầu gồm 6 tàu chiến và chi phí dự kiến là 6 tỷ RM (1,53 tỷ USD). Dự án này từng bị đình trệ do các vấn đề quản lý yếu kém và chi phí đội lên cao trong nhiều năm. Sau khi được chính phủ rà soát và tái khởi động vào năm 2023, số lượng tàu đặt mua đã giảm từ 6 tàu xuống còn 5 tàu.