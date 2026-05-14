Các nước sườn Đông và Bắc Âu nhóm họp nhằm tăng năng lực công nghiệp quốc phòng

Thứ Năm, 07:19, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 13/5, lãnh đạo các nước thuộc sườn Đông NATO và Bắc Âu đã nhóm họp tại Bucharest, Romania để thảo luận các biện pháp nhằm tăng năng lực công nghiệp quốc phòng chung và củng cố hệ thống phòng thủ trước những biến động thường xuyên của tình hình an ninh khu vực.

Hội nghị do Tổng thống Romania Nicusor Dan và Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đồng chủ trì, với sự tham gia của 9 thành viên Nhóm Bucharest Nine (B9) và 5 nước Bắc Âu. Sự kiện còn có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế.

Các nước sườn Đông NATO và Bắc Âu nhóm họp nhằm tăng năng lực quốc phòng. Ảnh: Reuters

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, những vi phạm không phận lặp lại trong khu vực thời gian gần đây đòi hỏi các nước phải củng cố khả năng phòng không và phòng thủ tên lửa của toàn liên minh, bao gồm cả việc đối phó hiệu quả với các mối đe dọa từ máy bay không người lái. Các nhà lãnh đạo cũng kêu gọi châu Âu hành động quyết liệt hơn để xây dựng nền tảng công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ, bền vững và tự chủ, nhằm đáp ứng kịp thời những thách thức an ninh hiện nay.

Các nhà lãnh đạo 14 quốc gia đồng minh NATO cũng đã thông qua tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác cụ thể trong lĩnh vực xây dựng năng lực công nghiệp quốc phòng. Các bên cam kết mở rộng cơ sở công nghiệp quốc phòng xuyên Đại Tây Dương thông qua việc nâng cao năng lực sản xuất, phát triển chuỗi cung ứng bền vững và thúc đẩy các hình thức mua sắm đa quốc gia. Tuyên bố chung cũng khẳng định, đây là những bước đi thiết yếu để liên minh có thể đối phó với môi trường an ninh phức tạp, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác giữa hai bờ Đại Tây Dương.

Cuộc họp của lãnh đạo các nước B9 và Bắc Âu diễn ra ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO, dự kiến diễn ra tại Ankara/Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 tới, với mục tiêu hàn gắn những rạn nứt giữa Mỹ và châu Âu liên quan đến các vấn đề an ninh khu vực.

Theo giới phân tích, trong bối cảnh ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu đang bộc lộ những hạn chế về quy mô sản xuất, tốc độ chuyển giao công nghệ và khả năng duy trì chuỗi cung ứng ổn định, tuyên bố chung của các nước B9 và Bắc Âu về tăng năng lực công nghiệp quốc phòng đã khẳng định tinh thần đoàn kết và quyết tâm hành động chung của 14 quốc gia, qua đó góp phần nâng cao năng lực quốc phòng tổng thể của NATO.

Serbia lần đầu tiên tập trận chung với NATO

VOV.VN - Ngày 12/5, Bộ Quốc phòng Serbia xác nhận, cuộc tập trận quân sự chung đầu tiên giữa nước này và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang diễn ra, nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Như Hoa/VOV-Praha
Tag: công nghiệp quốc phòng năng lực công nghiệp quốc phòng các nước sườn Đông sườn Đông NATO an ninh khu vực
Tin liên quan

Ông Trump cân nhắc rút quân khỏi Italy sau bất đồng với NATO về vấn đề Iran
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang xem xét mở rộng kế hoạch cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu, không chỉ ở Đức mà còn cả Italy trong bối cảnh xuất hiện thêm những bất đồng giữa Washington và các đồng minh NATO về vấn đề Iran.

Toàn cảnh Quốc tế sáng 4/5: NATO rạn nứt khi Mỹ quyết định rút quân tại Đức
VOV.VN - Việc Mỹ quyết định rút quân khỏi Đức đã làm gia tăng bất đồng và chia rẽ trong nội bộ NATO.

8 nước Bắc Âu-Baltic ủng hộ Ukraine gia nhập EU và NATO
VOV.VN - Tại Estonia, các bộ trưởng ngoại giao của tám nước Bắc Âu-Baltic (NB8) đã tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ việc gia nhập Liên minh châu Âu và NATO của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của Ukraine đối với an ninh và tương lai của châu Âu.

