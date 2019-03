Mất thành trì cuối ở Syria, IS âm mưu tấn công hàng loạt tại Châu Âu

Tờ Daily Mail dẫn thông tin từ tài liệu mật của IS ngày 24/3 cho biết, các phần tử trung thành của IS đang thành lập những tổ chức ngầm, còn gọi là “tổ chức cá sấu” tại Syria và phương Tây để tiêu diệt những đối tượng mà chúng cho là “kẻ thù của Chúa”. IS đang lên kế hoạch tuyển mộ ngày càng nhiều phần tử đánh bom liều chết và tăng cường tích trữ các loại vũ khí.

Vũ khí của IS bị Lực lượng Dân chủ Syria thu giữ. Ảnh: Getty.

Theo tờ Sunday Times, kế hoạch của nhóm khủng bố này được lưu trong một ổ cứng mà bọn chúng để lại sau một trận đánh ở sa mạc của Syria. Hiện tại, IS đã bị đánh bật ra khỏi thành trì cuối cùng nằm dọc bờ sông Euphrates ngày 23/3, tuy nhiên vẫn chưa rõ nơi trú ẩn của thủ lĩnh tổ chức khủng bố này.

Cùng với việc thực hiện các âm mưu nêu trên, IS cũng dự định thành lập một “cơ quan điều phối hoạt động ở Châu Âu” và một số nơi khác. IS còn tuyên bố rằng, chúng có các đồng minh muốn hoạt động tại những khu vực cách xa sào huyệt của chúng và tiến hành tấn công tại Châu Âu. Trong một lá thư được cho là gửi tới thủ lĩnh của IS có đoạn viết: “Nếu anh phát hiện ra bất cứ đối tượng nào gây ra mối đe dọa đối với đế chế của IS, hãy gửi cho chúng tôi ảnh, nơi ở và số điện ngoại của người đó, và sau đó chờ chúng tôi gửi lại cho anh đoạn video sát hại đối tượng này, theo ý muốn của Chúa trời”.

Những người đứng đầu các lực lượng an ninh tại Mỹ và Châu Âu cảnh báo rằng mặc dù đã bị mất lãnh thổ tại Syria song IS vẫn tạo ra mối đe dọa lớn. Tiến Sĩ Karin von Hippel, cựu chánh văn phòng của đặc phái viên Tổng thống Mỹ tại liên minh chống khủng bố nhận định, sự sụp đổ của IS là “một dấu mốc quan trọng”. Song ông khẳng định: “Dù bị mất lãnh thổ nhưng IS vẫn là mối đe dọa lớn. Hàng nghìn phần tử của lực lượng này sẽ ở lại Iraq và Syria, hoạt đồng ngầm và tiến hành nhiều cuộc tấn công khủng bố như đã từng thực hiện tại cả hai quốc gia nêu trên trong quá khứ”.

Hiện tại, thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi của IS, kẻ đang phải chịu lệnh truy nã quốc tế không nằm trong số các phần tử còn sót lại ở thị trấn Baghouz, Syria.

Baghdadi, 46 tuổi, đã không xuất hiện công khai kể từ năm 2014, khi ông ta xuất hiện tại nhà thờ Hồi giáo al-Nuri ở Mosul để tuyên bố về “vương quốc Hồi giáo” trên vùng lãnh thổ mà IS kiểm soát ở Iraq và Syria. Đến nay, nơi ẩn náu của Abu Bakr al-Baghdadi vẫn là một ẩn số. Đã từng có thông tin giả về việc ông ta bị giết chết hoặc bị thương nhiều lần trong một số cuộc không kích./.

Hồng Anh/VOV.VN Theo Daily Mail

