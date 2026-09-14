Máy bay chở khách Nhật Bản va chạm với phương tiện mặt đất khi chuẩn bị cất cánh

Theo thông tin từ đơn vị vận hành sân bay Fukuoka và hãng hàng không Nhật Bản All Nippon Airways (ANA), vào khoảng 10h sáng 14/9 (theo giờ địa phương), một phương tiện mặt đất được trang bị cầu thang dành cho hành khách lên xuống máy bay đã va chạm với phần đuôi một máy bay chở khách của ANA đang chờ trước nhà ga nội địa tại sân bay Fukuoka.

Chiếc máy bay chở khách của ANA bị va chạm với một phương tiện mặt đất tại thời điểm máy bay chuẩn bị cất cánh. Ảnh: NHK

Chiếc xe thang được xác nhận trong lúc cố gắng di chuyển qua phía sau máy bay đã vô tình va quệt vào phần đuôi của phi cơ. Tại thời điểm xảy ra va chạm, chiếc máy bay này đã cho toàn bộ hành khách lên máy bay và đang chuẩn bị cất cánh đến sân bay New Chitose ở Hokkaido. Rất may, vụ việc không làm ai bị thương vong, nhưng chuyến bay này đã phải hủy bỏ để kiểm tra an toàn kỹ thuật. Hãng ANA sau đó cũng đã nhanh chóng sắp xếp cho các hành khách chuyển sang một chuyến bay thay thế khác.

Đơn vị điều hành sân bay Fukuoka cũng cho biết thêm, vụ va chạm không ảnh hưởng đến hoạt động của các chuyến bay khác tại sân bay.