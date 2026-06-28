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Tai nạn máy bay tại Pháp làm 11 người thiệt mạng

Chủ Nhật, 21:31, 28/06/2026
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VOV.VN - Một chiếc máy bay chở các vận động viên nhảy dù đã gặp nạn và rơi ở thị trấn Tomblaine, vùng Đông Bắc nước Pháp, ngày 28/6, khiến toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo lời ông Yves Séguy, tỉnh trưởng vùng Meurthe-et-Moselle, chiếc máy bay được cho là gặp sự cố kỹ thuật và “rơi gần như thẳng đứng” sau khi cất cánh từ sân bay Nancy-Essey ở ngoại ô thành phố Nancy. Máy bay rơi xuống khu vực dân cư gần sân bay.

“Nếu vụ tai nạn xảy ra chỉ cách đó vài chục mét, nó có thể gây ra thương vong ngoài ý muốn”, ông Séguy, tỉnh trưởng vùng Meurthe-et-Moselle, cho biết.

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Nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ rơi máy bay ở thị trấn Tomblaine, Pháp ngày 28/6. Ảnh: Reuters

Máy bay thuộc một trường dạy nhảy dù và đang tham gia một cuộc thi về nhảy dù. 11 người trên máy bay gồm phi công, 5 sinh viên và 5 giảng viên đều đã thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã có mặt ngay lập tức và đang hỗ trợ tâm lý cho một số người thân của các nạn nhân. Trong khi đó, nhà chức trách đang thu thập lời khai của nhân chứng.

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4 ngày 4 vụ tai nạn máy bay gây chấn động nước Mỹ

VOV.VN - Chỉ trong vòng 4 ngày, Mỹ liên tiếp ghi nhận 4 vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng liên quan đến tiêm kích quân sự, máy bay nhảy dù, máy bay ném bom B-52 và chuyên cơ tư nhân. Nhiều người thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại về an toàn bay trên khắp nước Mỹ.

Phan Tùng/VOV.VN
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