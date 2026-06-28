Tai nạn máy bay tại Pháp làm 11 người thiệt mạng

Theo lời ông Yves Séguy, tỉnh trưởng vùng Meurthe-et-Moselle, chiếc máy bay được cho là gặp sự cố kỹ thuật và “rơi gần như thẳng đứng” sau khi cất cánh từ sân bay Nancy-Essey ở ngoại ô thành phố Nancy. Máy bay rơi xuống khu vực dân cư gần sân bay.

“Nếu vụ tai nạn xảy ra chỉ cách đó vài chục mét, nó có thể gây ra thương vong ngoài ý muốn”, ông Séguy, tỉnh trưởng vùng Meurthe-et-Moselle, cho biết.

Nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ rơi máy bay ở thị trấn Tomblaine, Pháp ngày 28/6. Ảnh: Reuters

Máy bay thuộc một trường dạy nhảy dù và đang tham gia một cuộc thi về nhảy dù. 11 người trên máy bay gồm phi công, 5 sinh viên và 5 giảng viên đều đã thiệt mạng.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã có mặt ngay lập tức và đang hỗ trợ tâm lý cho một số người thân của các nạn nhân. Trong khi đó, nhà chức trách đang thu thập lời khai của nhân chứng.