Moldova điều tra sau vụ bắn chết thủ lĩnh phe đối lập ở Transnistria

Lực lượng cảnh sát cho biết, đang thực hiện các biện pháp điều tra thích hợp liên quan đến tội giết người trong cái chết của ông Oleg Khorzhan, 47 tuổi, lãnh đạo Đảng Cộng sản Transnistria. Hiện chính quyền Moldova không cho biết thời điểm bị giết hay các bằng chứng chi tiết thu được từ nhà của ông này ở một thị trấn thuộc khu vực Transnistria.

Cùng ngày, văn phòng Chính sách Tái hòa nhập của Moldova nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng đã đề xuất tiến hành một cuộc điều tra độc lập riêng biệt dưới sự bảo trợ của Tổ chức An ninh và Hợp tác của Châu Âu. Cơ quan này cũng lên án mạnh mẽ các hành động nguy hiểm đe dọa tính mạng con người đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân của người bị hại.

Moldova điều tra sau vụ bắn chết thủ lĩnh phe đối lập ở vùng ly khai Transnistria (Ảnh minh họa: AP)

Transnistria là vùng có dân số khoảng 470.000 người, là một dải lãnh thổ hẹp nằm giữa bờ đông sông Dniester và biên giới Moldova với Ukraine. Một cuộc nội chiến trong thời gian ngắn đầu những năm 1990 đã khiến các lực lượng thân Nga tuyên bố khu vực này là một quốc gia ly khai, nhưng hầu hết các quốc gia không công nhận nền độc lập của khu vực này. Cho đến ngày nay, Nga đồn trú khoảng 1.500 quân tại đây và gọi là lực lượng gìn giữ hòa bình.

Các nhà chức trách ở Transnistria tuyên bố vào tháng 3 đã ngăn chặn một vụ ám sát nhằm vào người đứng đầu chính quyền khu vực này đồng thời cáo buộc cơ quan an ninh quốc gia Ukraine dàn dựng âm mưu này. Tuy nhiên, Cục An ninh Ukraina phủ nhận cáo buộc và gọi đó là một sự khiêu khích do Điện Kremlin dàn dựng.

Trong một diễn biến liên quan, kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, các nhà lãnh đạo của Moldova đã nhiều lần cáo buộc Moscow tiến hành các chiến dịch nhằm gây bất ổn cho đất nước này vốn thuộc Liên Xô cho đến năm 1991 và hiện đang trở thành ứng cử viên của Liên minh châu Âu.