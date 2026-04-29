Một binh sĩ Lebanon thiệt mạng tại miền Nam Lebanon



Theo thông báo của quân đội Lebanon, 1 binh sĩ và anh trai của người này đã bị nhắm mục tiêu và thiệt mạng, trong cuộc tấn công của Israel tại thị trấn Bint Jbeil ở miền Nam Lebanon. Cuộc tấn công xảy ra khi 2 người này di chuyển bằng xe máy, từ vị trí đóng quân để về nhà.

Các cuộc tấn công của Israel trong ngày 29/4 cũng diễn ra ở hơn 10 địa điểm khác tại miền Nam Lebanon, trong đó tại ít nhất 2 địa điểm, nhà cửa đã bị phá hủy.

Vụ tấn công khiến 1 binh sĩ Lebanon thiệt mạng, diễn ra một ngày sau khi 11 người, bao gồm 3 nhân viên phòng vệ dân sự và một gia đình 5 người, thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền Nam Lebanon, trong khi 2 binh sĩ quân đội Lebanon cũng bị thương.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun hôm nay cho biết, chính quyền đang duy trì liên lạc để củng cố lệnh ngừng bắn và ngăn chặn việc phá hủy nhà cửa tại miền Nam bị chiếm đóng. Chính quyền Lebanon cũng lên án cuộc tấn công khiến các nhân viên phòng vệ dân sự thiệt mạng là “tội ác chiến tranh”.

Nghị sĩ thuộc phong trào Hezbollah, ông Hassan Fadlallah tuyên bố, những nỗ lực của Israel nhằm thiết lập một vành đai an ninh trên lãnh thổ Lebanon, sẽ bị đánh bại bởi người dân Lebanon và lực lượng kháng chiến, đồng thời nhắc lại lập trường bác bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Lebanon với Israel.