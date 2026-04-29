Một binh sĩ Lebanon thiệt mạng tại miền Nam Lebanon

Thứ Tư, 21:50, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Lebanon ngày 29/4 cho biết, 1 binh sĩ của họ thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel ở miền Nam nước này. Một ngày trước đó, 2 binh sĩ Lebanon cũng bị thương trong cuộc không kích của Israel.

 


Theo thông báo của quân đội Lebanon, 1 binh sĩ và anh trai của người này đã bị nhắm mục tiêu và thiệt mạng, trong cuộc tấn công của Israel tại thị trấn Bint Jbeil ở miền Nam Lebanon. Cuộc tấn công xảy ra khi 2 người này di chuyển bằng xe máy, từ vị trí đóng quân để về nhà.

Các cuộc tấn công của Israel trong ngày 29/4 cũng diễn ra ở hơn 10 địa điểm khác tại miền Nam Lebanon, trong đó tại ít nhất 2 địa điểm, nhà cửa đã bị phá hủy.

 Vụ tấn công khiến 1 binh sĩ Lebanon thiệt mạng, diễn ra một ngày sau khi 11 người, bao gồm 3 nhân viên phòng vệ dân sự và một gia đình 5 người, thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền Nam Lebanon, trong khi 2 binh sĩ quân đội Lebanon cũng bị thương.

mot binh si lebanon thiet mang tai mien nam lebanon hinh anh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun hôm nay cho biết, chính quyền đang duy trì liên lạc để củng cố lệnh ngừng bắn và ngăn chặn việc phá hủy nhà cửa tại miền Nam bị chiếm đóng. Chính quyền Lebanon cũng lên án cuộc tấn công khiến các nhân viên phòng vệ dân sự thiệt mạng là “tội ác chiến tranh”.

Nghị sĩ thuộc phong trào Hezbollah, ông Hassan Fadlallah tuyên bố, những nỗ lực của Israel nhằm thiết lập một vành đai an ninh trên lãnh thổ Lebanon, sẽ bị đánh bại bởi người dân Lebanon và lực lượng kháng chiến, đồng thời nhắc lại lập trường bác bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Lebanon với Israel.

Minh Ngô/VOV-Ai Cập
Tin liên quan

Các nước quan ngại sau các cuộc không kích của Israel và Iran
Các nước quan ngại sau các cuộc không kích của Israel và Iran

VOV.VN - Các cuộc không kích giữa Mỹ, Israel và Iran gây phản ứng mạnh mẽ trên thế giới. Các nước kêu gọi kiềm chế, đối thoại để tránh leo thang xung đột rộng hơn.

Các nước quan ngại sau các cuộc không kích của Israel và Iran

Các nước quan ngại sau các cuộc không kích của Israel và Iran

VOV.VN - Các cuộc không kích giữa Mỹ, Israel và Iran gây phản ứng mạnh mẽ trên thế giới. Các nước kêu gọi kiềm chế, đối thoại để tránh leo thang xung đột rộng hơn.

Ngoại trưởng Iran: Hai chỉ huy quân sự thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel
Ngoại trưởng Iran: Hai chỉ huy quân sự thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran cho biết, 2 chỉ huy đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel sáng 28/2, đồng thời khẳng định Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei vẫn còn sống.

Ngoại trưởng Iran: Hai chỉ huy quân sự thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel

Ngoại trưởng Iran: Hai chỉ huy quân sự thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran cho biết, 2 chỉ huy đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel sáng 28/2, đồng thời khẳng định Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei vẫn còn sống.

11 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Gaza
11 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Gaza

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn tại dải Gaza tiếp tục đối mặt thách thức nghiêm trọng khi quân đội Israel liên tục mở thêm các cuộc tập kích dữ dội, gây thương vong nghiêm trọng cho người Palestine.

11 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Gaza

11 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Gaza

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn tại dải Gaza tiếp tục đối mặt thách thức nghiêm trọng khi quân đội Israel liên tục mở thêm các cuộc tập kích dữ dội, gây thương vong nghiêm trọng cho người Palestine.

