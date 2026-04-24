  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Các cuộc không kích của Israel khiến 9 người thiệt mạng ở Gaza

Thứ Sáu, 09:11, 24/04/2026
VOV.VN - Israel tiếp tục các cuộc không kích tại Gaza, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025. Các cuộc không kích của Israel trong 2 ngày qua, đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.

Theo các quan chức y tế Palestine, các cuộc không kích của Israel trong hôm qua (23/4) đã khiến ít nhất 4 người Palestine ở Gaza thiệt mạng. Trong đó, cuộc không kích tại Khan Younis ở phía Nam Gaza khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Còn cuộc tấn công tại trại tị nạn Maghazi, ở khu vực Deir Al-Balah thuộc trung tâm Gaza, khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có 1 nhân viên cứu hộ.

cac cuoc khong kich cua israel khien 9 nguoi thiet mang o gaza hinh anh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters)

Một cuộc không kích của Israel trước đó một ngày, tại khu vực Beit Lahia ở phía Bắc Gaza, đã khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết, Israel đã nhắm vào một nhóm dân thường gần nhà thờ Hồi giáo Al-Qassam ở Beit Lahia.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025, Gaza vẫn chìm trong bạo lực hằng ngày khi Israel tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 786 người Palestine thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng do cuộc xung đột Israel - Hamas lên hơn 72.800 người, trong đó hầu hết là phụ nữ và trẻ em.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Israel không kích Gaza Palestine thiệt mạng Khan Younis trại tị nạn Maghazi Deir Al-Balah Beit Lahia vi phạm ngừng bắn xung đột Israel - Hamas thương vong dân thường khủng hoảng nhân đạo
Ngừng bắn Israel–Lebanon kéo dài thêm 3 tuần, Mỹ nêu điều kiện với Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ kéo dài thêm 3 tuần. Ông dự kiến sẽ sớm tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Nhà Trắng trong thời gian tới.

Bộ trưởng Israel dọa "đưa Iran về thời kỳ đồ đá", nổ lớn tại thủ đô Tehran
VOV.VN - Truyền thông Iran cho biết, nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại khu vực phía Tây thủ đô Tehran vào tối qua, nghi do tấn công thù địch. Israel đã lập tức lên tiếng phủ nhận trách nhiệm liên quan. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo có thể đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá nếu chiến tranh bùng phát

