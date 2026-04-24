Các cuộc không kích của Israel khiến 9 người thiệt mạng ở Gaza

Theo các quan chức y tế Palestine, các cuộc không kích của Israel trong hôm qua (23/4) đã khiến ít nhất 4 người Palestine ở Gaza thiệt mạng. Trong đó, cuộc không kích tại Khan Younis ở phía Nam Gaza khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Còn cuộc tấn công tại trại tị nạn Maghazi, ở khu vực Deir Al-Balah thuộc trung tâm Gaza, khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có 1 nhân viên cứu hộ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters)

Một cuộc không kích của Israel trước đó một ngày, tại khu vực Beit Lahia ở phía Bắc Gaza, đã khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết, Israel đã nhắm vào một nhóm dân thường gần nhà thờ Hồi giáo Al-Qassam ở Beit Lahia.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025, Gaza vẫn chìm trong bạo lực hằng ngày khi Israel tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 786 người Palestine thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng do cuộc xung đột Israel - Hamas lên hơn 72.800 người, trong đó hầu hết là phụ nữ và trẻ em.