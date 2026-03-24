Một nguồn tin Iran nói Mỹ đã "tiếp cận" và Tehran "sẵn sàng lắng nghe"

"Đã có sự tiếp cận giữa Mỹ và Iran, do Washington khởi xướng, trong những ngày gần đây, nhưng chưa có gì đạt đến mức độ đàm phán toàn diện", CNN dẫn lời nguồn tin cho biết. "Các thông điệp đã được chuyển thông qua nhiều trung gian khác nhau để thăm dò xem liệu có thể đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh hay không".

"Các đề xuất đang được xem xét không chỉ nhằm mục đích đạt được lệnh ngừng bắn, mà là một thỏa thuận cụ thể để chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran", nguồn tin cho biết thêm nhưng không đi vào chi tiết.

Nguồn tin này từ chối bình luận về các tuyên bố công khai của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các cuộc đàm phán và nhấn mạnh lập trường của Iran luôn rõ ràng rằng Tehran sẵn sàng xem xét bất kỳ đề xuất khả thi nào.

“Iran không yêu cầu gặp mặt hay đàm phán trực tiếp với Mỹ, nhưng sẵn sàng lắng nghe nếu có một kế hoạch thỏa thuận bền vững khả thi, có thể bảo vệ lợi ích quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo Iran”, nguồn tin cho biết.

“Iran sẵn sàng cung cấp tất cả các đảm bảo cần thiết rằng sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng có quyền sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình”. Nguồn tin nhấn mạnh rằng đề xuất nào cũng phải bao gồm việc chấm dứt tất cả các lệnh trừng phạt áp đặt lên Iran.