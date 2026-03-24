Một nguồn tin Iran nói Mỹ đã "tiếp cận" và Tehran "sẵn sàng lắng nghe"

Thứ Ba, 23:09, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một nguồn tin Iran hôm nay (24/3) tiết lộ rằng đã có "sự tiếp cận" giữa Mỹ với Iran và Tehran sẵn sàng lắng nghe các đề xuất "bền vững" để chấm dứt chiến tranh.

"Đã có sự tiếp cận giữa Mỹ và Iran, do Washington khởi xướng, trong những ngày gần đây, nhưng chưa có gì đạt đến mức độ đàm phán toàn diện", CNN dẫn lời nguồn tin cho biết. "Các thông điệp đã được chuyển thông qua nhiều trung gian khác nhau để thăm dò xem liệu có thể đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh hay không".

Ảnh minh họa: Reuters.

"Các đề xuất đang được xem xét không chỉ nhằm mục đích đạt được lệnh ngừng bắn, mà là một thỏa thuận cụ thể để chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran", nguồn tin cho biết thêm nhưng không đi vào chi tiết.

Nguồn tin này từ chối bình luận về các tuyên bố công khai của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các cuộc đàm phán và nhấn mạnh lập trường của Iran luôn rõ ràng rằng Tehran sẵn sàng xem xét bất kỳ đề xuất khả thi nào.

“Iran không yêu cầu gặp mặt hay đàm phán trực tiếp với Mỹ, nhưng sẵn sàng lắng nghe nếu có một kế hoạch thỏa thuận bền vững khả thi, có thể bảo vệ lợi ích quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo Iran”, nguồn tin cho biết.

“Iran sẵn sàng cung cấp tất cả các đảm bảo cần thiết rằng sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng có quyền sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình”. Nguồn tin nhấn mạnh rằng đề xuất nào cũng phải bao gồm việc chấm dứt tất cả các lệnh trừng phạt áp đặt lên Iran.

Cuộc chiến Iran giáng đòn kép lên kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Những dấu hiệu đầu tiên của một cú sốc đồng bộ đối với kinh tế thế giới đã xuất hiện trong các khảo sát doanh nghiệp, cho thấy hệ lụy từ cuộc chiến Iran đang làm suy yếu động lực tăng trưởng, đồng thời đẩy giá cả leo thang.

PV/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Iran đàm phán Mỹ-Iran Mỹ đàm phán với Iran chiến tranh Iran xung đột Trung Đông
Cận cảnh thiệt hại của Israel sau khi hứng “mưa tên lửa” từ Iran

Cận cảnh thiệt hại của Israel sau khi hứng “mưa tên lửa” từ Iran

Cận cảnh thiệt hại của Israel sau khi hứng “mưa tên lửa” từ Iran

VOV.VN - Nhiều hình ảnh được các hãng truyền thông quốc tế đăng tải cho thấy cảnh đổ nát tại thành phố Tel Aviv của Israel sau khi hứng loạt tên lửa từ Iran rạng sáng 24/3.

Chân dung tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran

Chân dung tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran

Chân dung tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran

VOV.VN - Iran đã bổ nhiệm ông Mohammad Bagher Zolghadr - cựu chỉ huy kỳ cựu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) làm người đứng đầu bộ máy an ninh quốc gia, trong dấu hiệu mới nhất cho thấy ảnh hưởng ngày càng gia tăng của lực lượng này trong bối cảnh Tehran đang đối mặt với giai đoạn đặc biệt dễ tổn thương.

Cuộc chiến Iran giáng đòn kép lên kinh tế toàn cầu

Cuộc chiến Iran giáng đòn kép lên kinh tế toàn cầu

Cuộc chiến Iran giáng đòn kép lên kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Những dấu hiệu đầu tiên của một cú sốc đồng bộ đối với kinh tế thế giới đã xuất hiện trong các khảo sát doanh nghiệp, cho thấy hệ lụy từ cuộc chiến Iran đang làm suy yếu động lực tăng trưởng, đồng thời đẩy giá cả leo thang.

