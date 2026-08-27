Mưa lớn tấn công nhiều địa phương Nhật Bản, hàng trăm ngàn người lánh nạn

Về tình trạng mưa lớn gây ngập lụt ở Nhật Bản, cơ quan khí tượng nước này cho biết, do ảnh hưởng của “Dải hội tụ tuyến tính” - một hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra khi các dải mây tích điện nối tiếp nhau xuất hiện hoặc nằm đình trệ trên một khu vực, gây những trận mưa cực lớn ở mức độ thiên tai nghiêm trọng trong thời gian dài, lượng mưa tại một số địa phương của tỉnh Ishikawa và Toyama đã lên tới 223 mm.

Nhiều con sông đã tràn bờ, đe dọa sự an toàn tính mạng và tài sản của người dân Ishikawa. Ảnh: NHK.

Lượng mưa dữ dội này đã khiến ít nhất 3 con sông trong khu vực nhanh chóng tràn bờ, gây lũ lụt nghiêm trọng.

Từ lúc 6h20, theo giờ Nhật Bản, chính quyền 2 địa phương nêu trên đã phải ban bố cảnh báo nguy hiểm cấp độ 5 - cấp độ cao nhất trong tháng cảnh báo thiên tai 5 cấp của Nhật Bản, tại nhiều đơn vị hành chính. Theo đó, khoảng hơn 100.000 người phải lập tức sơ tán đến nơi an toàn.

Chính phủ Nhật Bản đã triệu tập Nhóm ứng phó khẩn cấp thuộc Trung tâm quản lý khủng hoảng quốc gia để theo dõi phân tích các diễn biến tiếp theo và bàn biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Trong cuộc họp báo khẩn cấp vừa diễn ra, đại diện Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo: “Có khả năng, cảnh báo nguy hiểm đặc biệt cấp độ 5 sẽ được ban bố tại nhiều đơn vị hành chính khác. Mọi người cần chú ý. Đặc biệt, để bảo vệ an toàn cá nhân và người thân, cần đến các điểm lánh nạn được chỉ định càng sớm càng tốt, không đợi đến khi cảnh báo được ban bố”.

Trước đó, vào tháng 9/2024, tại Ishikawa cũng đã xảy ra một đợt lũ lụt lịch sử khiến 16 người chết, 47 người bị thương. Trận thiên tai này được biết tới với tên gọi “Mưa lũ lịch sử Noto 2024”.