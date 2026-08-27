Trung Quốc đóng cửa điểm du lịch, dịch vụ đường sắt vì bão Saudel

Bão Saudel đã di chuyển vào vùng biển Hoa Đông của Trung Quốc sáng sớm ngày 26/8. Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Khí tượng Quốc gia nước này sáng 27/8, cơn bão này sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển giữa Tượng Sơn (Chiết Giang) và Liên Giang (Phúc Kiến) khoảng từ đêm 27/8 đến sáng 28/8, với mức gió tương đương cấp 12-13.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân bị mắc kẹt tại huyện lỵ Ninh Minh, Quảng Tây ngày 25/8. Ảnh: Tân Hoa xã.

Với hoàn lưu có đường kính hơn 1.000 km và diện tích bao phủ hơn 400.000 km², gấp 4 lần tỉnh Chiết Giang, cơn bão dự kiến sẽ gây mưa cho 9 đơn vị cấp tỉnh ở Trung Quốc. Lượng mưa tích lũy tại Đông Nam Chiết Giang và Đông Bắc Phúc Kiến có thể lên đến 200-400 mm, một số nơi trên 500 mm.

Dự báo về đường đi của bão, bà Trương Linh, dự báo viên trưởng của Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết, có hai khả năng xảy ra: một là bão tiến gần đến bờ biển phía Đông nước này, hai là di chuyển về khu vực gần phía Bắc Đài Loan.

“Dù đi theo lộ trình nào, cơn bão cũng sẽ tác động trực tiếp đến vùng duyên hải phía Đông Trung Quốc với cường độ mạnh. Gió ở các vùng biển phía Đông bắt đầu tăng lên từ ngày 25/8, trong khi mưa lớn dự kiến ​​sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực duyên hải phía Đông từ khoảng ngày 27/8”.

Tỉnh Phúc Kiến đã yêu cầu các tàu thuyền hoạt động trong vùng biển bị ảnh hưởng quay trở lại cảng hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng của bão. Tại Liên Giang - nơi bão dự kiến đổ bộ, tính đến 16h30 chiều 25/8, gần 11.000 tàu thuyền của các thị trấn và 368 tàu đánh cá được yêu cầu trú ẩn đã về cảng, trong khi 1.350 công nhân trên các bè nuôi trồng thủy sản ven biển và giàn nuôi trồng thủy sản biển sâu đã được đưa lên bờ.

Chính quyền địa phương cũng đã dọn dẹp hơn 5.500 cửa cống thoát nước mưa, đồng thời bố trí sẵn nhân lực và các cơ sở thoát nước để đối phó với khả năng mưa lớn. Khoảng 180 khu thắng cảnh loại A ở Phúc Kiến đã bị đóng cửa.

Để ứng phó với những thay đổi trong đường đi của bão Saudel và những ảnh hưởng tiếp theo, Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tạm thời đình chỉ các chuyến tàu chạy qua một số khu vực thuộc Đồng bằng sông Dương Tử, bao gồm cả việc đình chỉ dịch vụ đường sắt ở Chiết Giang từ 27-29/8.

Sạt lở đất nghiêm trọng tại Tây Tạng (Trung Quốc), gần biên giới Nepal VOV.VN - Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Cát Long (Gyirong), thành phố Nhật Ca Tắc (Shigatse), Tây Tạng vào sáng nay (26/8).

Trước đó, bão Narra đã đổ bộ 3 lần vào Trung Quốc ở các tỉnh Hải Nam và Quảng Đông, đồng thời gây mưa lớn ở Quảng Tây. Mực nước ở 20 trạm thủy văn trên 14 con sông tại đây đã vượt mức cảnh báo từ 8h sáng 23/8 đến 8h sáng 24/8.

Ông Triệu Vĩ, Giám đốc Trung tâm Dự báo bão và thời tiết biển thuộc Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc lưu ý, điều đáng lo ngại trong những ngày tới là tác động nối tiếp của bão Narra và Saudel, cũng như khả năng lượng mưa do hai cơn bão này gây ra chồng chéo lên nhau.

Ông cảnh báo các khu vực chịu ảnh hưởng liên tiếp từ hai hệ thống bão cần duy trì cảnh giác cao độ trước nguy cơ mưa chồng mưa và các thảm họa thứ cấp do mưa lớn kéo dài gây ra.

Với việc bão Gaenari và Narra đã đổ bộ, trong khi bão Saudel sắp đổ bộ, sẽ có 3 cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc trong tuần này. Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có tới 8 cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay.