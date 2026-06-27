Mưa lũ làm gián đoạn lưới điện tại Thái Lan, hàng trăm người sơ tán tại Malaysia

Giới chức quận Lat Krabang của thủ đô Bangkok mới đây cho biết, trận mưa giông kèm gió lốc mạnh vào tối 26/6 đã làm đổ khoảng 40 cột điện, gây mất điện và gián đoạn kết nối internet trên diện rộng tại khu vực. Lực lượng chức năng đã phải phong tỏa một số tuyến đường để xử lý sự cố, khiến giao thông qua khu vực tạm thời bị tê liệt.

Trận mưa giông kèm gió lốc mạnh vào tối ngày 26.6 đã làm đổ khoảng 40 cột điện tại quận Lat Krabang (thủ đô Bangkok). Nguồn: Văn phòng quận Lat Krabang

Bên cạnh đó, giới chức địa phương cho biết thêm, nhiều ngôi nhà đã bị tốc mái và khoảng 30 phương tiện bị hư hỏng. Một số trường hợp bị mắc kẹt trong ô tô và bị thương đã được lực lượng cứu hộ kịp thời hỗ trợ, đưa đến bệnh viện sơ cứu.

Trong khi đó, tại Malaysia, giới chức bang Perak và Selangor cho biết có 516 người dân đã phải sơ tán tại các trung tâm cứu trợ tạm thời do tình trạng ngập lụt. Trong đó, tại bang Selangor là 406 người và tại bang Perak là 110 người.

Người dân Malaysia sơ tán tại trung tâm cứu hộ tạm thời. Nguồn: Bernama

Trong các thông báo mới nhất, Cục Khí tượng Thái Lan và Cục Khí tượng Malaysia cùng cảnh báo tình trạng mưa giông, gió lốc và sấm sét có thể tiếp tục xảy ra tại nhiều khu vực trong thời gian tới. Tại Malaysia, thời tiết xấu được dự báo ảnh hưởng tại 5 bang, trong khi tại Thái Lan, mưa lớn có thể tiếp diễn tại 43 tỉnh trên cả nước, trong đó có thủ đô Bangkok.