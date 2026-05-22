中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Lan ban hành cảnh báo nguy cơ mưa lớn, lũ quét trên toàn quốc

Thứ Sáu, 11:21, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh Thái Lan chính thức bước vào mùa mưa, cơ quan chức năng nước này mới đây đã ban hành cảnh báo nguy cơ mưa lớn và lũ quét trên phạm vi toàn quốc, đồng thời yêu cầu các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó và giảm nhẹ thiên tai.

Theo thông báo từ Cục Khí tượng Thái Lan ngày 21/5, nước này đã bắt đầu bước vào mùa mưa, và dự báo mưa lớn đến rất lớn sẽ diễn ra tại nhiều khu vực trong thời gian tới. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ hình thành xoáy thuận trên biển Andaman hoặc vịnh Bengal vào cuối tháng 5/2026, có thể gây ra diễn biến thời tiết cực đoan, nhất là tại khu vực phía Tây của Thái Lan.

thai lan ban hanh canh bao nguy co mua lon, lu quet tren toan quoc hinh anh 1
Tỉnh Songkhla (miền Nam Thái Lan) bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt năm 2025. Ảnh: Reuters

Giới chức Thái Lan cho biết, nguy cơ chủ yếu đến từ các trận mưa rất lớn đột ngột, thường được biết đến là “bom mưa”, có thể nhanh chóng gây quá tải hệ thống thoát nước và dẫn tới ngập lụt. Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng cảnh báo nguy cơ lũ quét và nước tràn bờ tại các vùng trũng và ven sông.   

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai đã ban hành công văn khẩn, yêu cầu các cơ quan liên quan và chính quyền các địa phương bố trí lực lượng ứng trực liên tục, theo dõi sát diễn biến thời tiết và sẵn sàng triển khai kế hoạch ứng phó và giảm nhẹ thiên tai.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul chỉ thị các lực lượng chức năng xây dựng, triển khai kế hoạch theo 3 giai đoạn gồm: chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện trước khi xảy ra thiên tai; kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp trong thời gian xảy ra thiên tai; và khẩn trương khắc phục hậu quả sau khi tình hình được kiểm soát.

Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan cho biết, hiện đã bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại 18 trung tâm trên cả nước. Các phương tiện như xe sơ tán người dân, bếp ăn lưu động, thuyền cứu hộ và máy bơm thoát nước đã được chuẩn bị sẵn sàng. Giới chức các địa phương cũng đang khẩn trương gia cố các hệ thống đê, kè chống lũ.

PV/VOV.VN
Tag: Thái Lan cảnh báo mưa lũ tại Thái Lan phòng chống thiên tai Thái Lan Thái Lan ứng phó thiên tai
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Lan: Phát hiện loài khủng long lớn nhất Đông Nam Á
Thái Lan: Phát hiện loài khủng long lớn nhất Đông Nam Á

VOV.VN - Một loài khủng long cổ đại khổng lồ mới được phát hiện tại Thái Lan đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới khoa học quốc tế. Loài khủng long có tên là Nagatitan chaiyaphumensis này được xác định là loài khủng long lớn nhất từng được phát hiện ở Đông Nam Á.

Thái Lan: Phát hiện loài khủng long lớn nhất Đông Nam Á

Thái Lan: Phát hiện loài khủng long lớn nhất Đông Nam Á

VOV.VN - Một loài khủng long cổ đại khổng lồ mới được phát hiện tại Thái Lan đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới khoa học quốc tế. Loài khủng long có tên là Nagatitan chaiyaphumensis này được xác định là loài khủng long lớn nhất từng được phát hiện ở Đông Nam Á.

Thái Lan liên tiếp triệt phá các vụ buôn ma túy khối lượng lớn
Thái Lan liên tiếp triệt phá các vụ buôn ma túy khối lượng lớn

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan vừa ghi nhận hai vụ bắt giữ ma túy đá với số lượng lớn trong tuần qua, cho thấy nước này tiếp tục là điểm trung chuyển quan trọng của các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Thái Lan liên tiếp triệt phá các vụ buôn ma túy khối lượng lớn

Thái Lan liên tiếp triệt phá các vụ buôn ma túy khối lượng lớn

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan vừa ghi nhận hai vụ bắt giữ ma túy đá với số lượng lớn trong tuần qua, cho thấy nước này tiếp tục là điểm trung chuyển quan trọng của các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được ra tù trước thời hạn
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được ra tù trước thời hạn

VOV.VN - Sáng 11/5, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được trả tự do trước thời hạn, sau khoảng 8 tháng chấp hành án tù. Ông Thaksin được gia đình và đông đảo người ủng hộ chờ đón bên ngoài trại giam, đánh dấu một diễn biến đáng chú ý trên chính trường Thái Lan.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được ra tù trước thời hạn

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được ra tù trước thời hạn

VOV.VN - Sáng 11/5, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được trả tự do trước thời hạn, sau khoảng 8 tháng chấp hành án tù. Ông Thaksin được gia đình và đông đảo người ủng hộ chờ đón bên ngoài trại giam, đánh dấu một diễn biến đáng chú ý trên chính trường Thái Lan.

Thái Lan siết chặt kiểm tra y tế tại sân bay quốc tế để ngăn chặn virus Hanta
Thái Lan siết chặt kiểm tra y tế tại sân bay quốc tế để ngăn chặn virus Hanta

VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) đã quyết định tăng cường quy trình sàng lọc sức khỏe đối với hành khách nhập cảnh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ Nam Mỹ tại các sân bay quốc tế lớn, nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Hanta (Hantavirus).

Thái Lan siết chặt kiểm tra y tế tại sân bay quốc tế để ngăn chặn virus Hanta

Thái Lan siết chặt kiểm tra y tế tại sân bay quốc tế để ngăn chặn virus Hanta

VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) đã quyết định tăng cường quy trình sàng lọc sức khỏe đối với hành khách nhập cảnh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ Nam Mỹ tại các sân bay quốc tế lớn, nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Hanta (Hantavirus).

Thái Lan ban hành sắc lệnh vay hơn 12 tỷ USD ứng phó khủng hoảng năng lượng
Thái Lan ban hành sắc lệnh vay hơn 12 tỷ USD ứng phó khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Sắc lệnh khẩn cấp cho phép chính phủ Thái Lan vay tối đa 400 tỷ baht (khoảng 12,4 tỷ đô la Mỹ) nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do bất ổn tại Trung Đông đã chính thức có hiệu lực, sau khi được nhà vua Thái Lan phê chuẩn và công bố trên Công báo Hoàng gia ngày hôm qua (9/5)

Thái Lan ban hành sắc lệnh vay hơn 12 tỷ USD ứng phó khủng hoảng năng lượng

Thái Lan ban hành sắc lệnh vay hơn 12 tỷ USD ứng phó khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Sắc lệnh khẩn cấp cho phép chính phủ Thái Lan vay tối đa 400 tỷ baht (khoảng 12,4 tỷ đô la Mỹ) nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do bất ổn tại Trung Đông đã chính thức có hiệu lực, sau khi được nhà vua Thái Lan phê chuẩn và công bố trên Công báo Hoàng gia ngày hôm qua (9/5)

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ