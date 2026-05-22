Thái Lan ban hành cảnh báo nguy cơ mưa lớn, lũ quét trên toàn quốc

Theo thông báo từ Cục Khí tượng Thái Lan ngày 21/5, nước này đã bắt đầu bước vào mùa mưa, và dự báo mưa lớn đến rất lớn sẽ diễn ra tại nhiều khu vực trong thời gian tới. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ hình thành xoáy thuận trên biển Andaman hoặc vịnh Bengal vào cuối tháng 5/2026, có thể gây ra diễn biến thời tiết cực đoan, nhất là tại khu vực phía Tây của Thái Lan.

Tỉnh Songkhla (miền Nam Thái Lan) bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt năm 2025. Ảnh: Reuters

Giới chức Thái Lan cho biết, nguy cơ chủ yếu đến từ các trận mưa rất lớn đột ngột, thường được biết đến là “bom mưa”, có thể nhanh chóng gây quá tải hệ thống thoát nước và dẫn tới ngập lụt. Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng cảnh báo nguy cơ lũ quét và nước tràn bờ tại các vùng trũng và ven sông.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai đã ban hành công văn khẩn, yêu cầu các cơ quan liên quan và chính quyền các địa phương bố trí lực lượng ứng trực liên tục, theo dõi sát diễn biến thời tiết và sẵn sàng triển khai kế hoạch ứng phó và giảm nhẹ thiên tai.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul chỉ thị các lực lượng chức năng xây dựng, triển khai kế hoạch theo 3 giai đoạn gồm: chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện trước khi xảy ra thiên tai; kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp trong thời gian xảy ra thiên tai; và khẩn trương khắc phục hậu quả sau khi tình hình được kiểm soát.

Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan cho biết, hiện đã bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại 18 trung tâm trên cả nước. Các phương tiện như xe sơ tán người dân, bếp ăn lưu động, thuyền cứu hộ và máy bơm thoát nước đã được chuẩn bị sẵn sàng. Giới chức các địa phương cũng đang khẩn trương gia cố các hệ thống đê, kè chống lũ.