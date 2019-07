Mức độ tín nhiệm của Thủ tướng Australia Scott Morrison tăng cao

Thủ tướng Australia Scott Morrison tiếp tục nhận được tín nhiệm cao của cử tri nước này kể từ khi Liên đảng cầm quyền của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội liên bang diễn ra vào tháng 5 vừa qua.

Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: Amtil.

Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất do tờ The Australian thực hiện trên tất cả các bang của Australia, Liên đảng cầm quyền của Thủ tướng Morrison nhận được 44% phiếu bầu phổ thông, mức cao nhất trong hơn 3 năm trở lại đây. Liên đảng cũng đã nhận được 53% phiếu bầu ưa thích của cử tri so với 47% dành cho Công đảng đối lập. Ông Morrison được cử tri Australia đánh giá là thủ tướng tốt nhất kể từ tháng 01/2016 với mức tín nhiệm đạt trên 50%.

Liên minh cầm quyền và cá nhân Thủ tướng Morrison nhận được tín nhiệm cao của cử tri Australia là do từ khi thắng cử đến nay, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách được lòng người dân như chương trình cắt giảm thuế thu nhập cá nhân trị giá 158 tỷ đola Australia (AUD), thông qua gói cứu trợ cho các khu vực hạn hán…Tỉ lệ tín nhiệm cao hứa hẹn sẽ mang đến cho chính phủ của Liên đảng nhiều thuận lợi trong điều hành công việc và thực hiện các cam kết được đưa ra trong cuộc bầu cử vừa qua.

Kết quả thăm dò cũng cho thấy Công đảng đối lập chỉ nhận được hơn 33% phiếu bầu phổ thông, mức tín nhiệm thấp nhất của đảng này kể từ năm 1934. Tân lãnh đạo Công đảng Anthony Albanese chỉ nhận được 39%phiếu bầu ưu thích trong bối cảnh ông Albanese đang nỗ lực sốc lại tinh thần cho Công đảng sau thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua./.