Mỹ bắt giữ hai công dân Iran bị cáo buộc liên quan tới Tướng Qassem Soleimani

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Soleimani Afshar - người có thường trú nhân tại Mỹ, có liên hệ và ủng hộ Chính phủ Iran, đồng thời tham gia các hoạt động tuyên truyền. Thông cáo cũng đề cập người này từng sống tại Los Angeles với lối sống xa hoa, được thể hiện trên các tài khoản mạng xã hội trước khi bị xóa.

Washington cho biết Ngoại trưởng Rubio đã trực tiếp thu hồi tư cách cư trú của hai người này, đồng nghĩa với việc họ không còn quyền sinh sống hợp pháp tại Mỹ.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao nước này khẳng định hai công dân bị bắt không có quan hệ huyết thống với cố Tướng Qassem Soleimani. Con gái của ông Soleimani cũng cho biết gia đình không có người thân sinh sống tại Mỹ, đồng thời bác bỏ thông tin về “cháu gái” như phía Mỹ nêu.

Tướng Qassem Soleimani - đã thiệt mạng tại Baghdad (Iraq) vào tháng 1/2020 trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ - Ảnh: AP

Tướng Qassem Soleimani, cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ tại Baghdad vào tháng 1/2020, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đầu tháng này đã chấm dứt tư cách pháp lý của Fatemeh La-ri-jani Ardeshir-Larijani, con gái của chính trị gia Iran Ali Larijani, cùng chồng. Hai người này hiện không còn ở Mỹ và bị cấm nhập cảnh trở lại.

Động thái siết chặt đối với công dân Iran diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ sáu. Chính quyền Tổng thống Trump đang đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát nhập cư, coi đây là một phần trong chiến lược đảm bảo an ninh quốc gia.