Mỹ cách chức Bộ trưởng Hải quân John Phelan

Thứ Năm, 07:10, 23/04/2026
VOV.VN - Sáu nguồn thạo tin nói với CNN rằng Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan đã bị cách chức, sau khi người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell tối 22/4 thông báo rằng ông Phelan sẽ rời nhiệm sở “ngay lập tức”.

“Thay mặt Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Chiến tranh, chúng tôi ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của Bộ trưởng Phelan đối với Hải quân Mỹ", ông Parnell viết trên nền tảng X, đồng thời cho biết Thứ trưởng Hung Cao sẽ tạm thời đảm nhiệm vai trò Quyền Bộ trưởng Hải quân.

Theo ba nguồn tin, ông Phelan được đặt trước hai lựa chọn: từ chức hoặc bị sa thải, song hiện chưa rõ ông đã quyết định theo hướng nào.

Hải quân Mỹ chuyển mọi câu hỏi liên quan đến việc ông Phelan rời nhiệm sở sang Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng, nhưng cơ quan này chưa đưa ra phản hồi chính thức.

my cach chuc bo truong hai quan john phelan hinh anh 1
Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan (đứng giữa). Ảnh: Reuters

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang triển khai phong tỏa các cảng của Iran trong thời gian ngừng bắn của cuộc xung đột. Đến nay, lực lượng Mỹ đã buộc 29 tàu phải quay đầu và tiến hành kiểm tra 2 tàu khác.

Nhiều nguồn tin cho biết, phía sau quyết định này là những bất đồng kéo dài nhiều tháng giữa ông Phelan và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Ông Hegseth được cho là không hài lòng với tiến độ cải cách ngành đóng tàu mà ông Phelan phụ trách, đồng thời khó chịu trước việc ông này liên lạc trực tiếp với Tổng thống Donald Trump - một động thái bị xem là “vượt cấp”. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Quốc phòng Steve Feinberg cũng được cho là muốn giành quyền kiểm soát các lĩnh vực then chốt như đóng tàu và mua sắm trang thiết bị hải quân, vốn thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Hải quân.

Ông Phelan xuất thân là doanh nhân, không có kinh nghiệm phục vụ trong quân đội. Trước đó, ông và vợ đã đóng góp hàng triệu USD cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, trước khi được Thượng viện phê chuẩn vào vị trí Bộ trưởng Hải quân năm 2025.

“John (Phelan) sẽ là một nhân tố quan trọng đối với các quân nhân Hải quân của chúng ta và là một nhà lãnh đạo kiên định trong việc thúc đẩy tầm nhìn ‘Nước Mỹ trên hết’. Ông ấy sẽ đặt lợi ích của Hải quân Mỹ lên trên hết", ông Trump từng nhận định khi đề cử ông Phelan vào vị trí này.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự ra đi của ông Phelan. Đây là trường hợp đầu tiên trong số các bộ trưởng quân sự được bổ nhiệm dưới thời ông Trump phải rời nhiệm sở, trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã tiến hành một loạt thay đổi nhân sự cấp cao trong quân đội kể từ khi nhậm chức.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Đồng lãnh đạo đảng Liên minh Cải cách Trung dung của Nhật Bản sẽ từ chức
Đồng lãnh đạo đảng Liên minh Cải cách Trung dung của Nhật Bản sẽ từ chức

VOV.VN - Ngay sau khi nhận thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 51 của Nhật Bản, đồng lãnh đạo đảng Liên minh Cải cách Trung dung đã tổ chức họp báo và cho biết sẽ từ chức ngay trong cuộc họp của Ban chấp hành đảng diễn ra vào chiều nay (9/2, theo giờ địa phương).

Đồng lãnh đạo đảng Liên minh Cải cách Trung dung của Nhật Bản sẽ từ chức

Đồng lãnh đạo đảng Liên minh Cải cách Trung dung của Nhật Bản sẽ từ chức

VOV.VN - Ngay sau khi nhận thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 51 của Nhật Bản, đồng lãnh đạo đảng Liên minh Cải cách Trung dung đã tổ chức họp báo và cho biết sẽ từ chức ngay trong cuộc họp của Ban chấp hành đảng diễn ra vào chiều nay (9/2, theo giờ địa phương).

Trung Quốc hủy bỏ tư cách Ủy viên Chính hiệp toàn quốc nhiều quan chức quân đội
Trung Quốc hủy bỏ tư cách Ủy viên Chính hiệp toàn quốc nhiều quan chức quân đội

VOV.VN - Trước thềm kỳ họp Lưỡng hội thường niên, Trung Quốc hôm qua (2/3) đã hủy bỏ tư cách Ủy viên Chính hiệp toàn quốc của 3 Thượng tướng cùng nhiều quan chức trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và lực lượng quân đội.

Trung Quốc hủy bỏ tư cách Ủy viên Chính hiệp toàn quốc nhiều quan chức quân đội

Trung Quốc hủy bỏ tư cách Ủy viên Chính hiệp toàn quốc nhiều quan chức quân đội

VOV.VN - Trước thềm kỳ họp Lưỡng hội thường niên, Trung Quốc hôm qua (2/3) đã hủy bỏ tư cách Ủy viên Chính hiệp toàn quốc của 3 Thượng tướng cùng nhiều quan chức trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và lực lượng quân đội.

Tổng thống Ukraine Zelensky cách chức cựu lãnh đạo SBU Vasyl Malyuk
Tổng thống Ukraine Zelensky cách chức cựu lãnh đạo SBU Vasyl Malyuk

VOV.VN - Ngày 23/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh cải tổ Bộ Tổng Tư lệnh tối cao, cách chức cựu lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasyl Malyuk.

Tổng thống Ukraine Zelensky cách chức cựu lãnh đạo SBU Vasyl Malyuk

Tổng thống Ukraine Zelensky cách chức cựu lãnh đạo SBU Vasyl Malyuk

VOV.VN - Ngày 23/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh cải tổ Bộ Tổng Tư lệnh tối cao, cách chức cựu lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasyl Malyuk.

