Tổng thống Mỹ Donald Trump cách chức Bộ trưởng Tư pháp

Trong thông báo trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche, người từng là luật sư riêng của ông, sẽ tạm thời đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Bộ Tư pháp trong thời gian tới.

Dù đưa ra quyết định thay đổi nhân sự, Tổng thống Trump vẫn ca ngợi bà Bondi, đồng thời ghi nhận bà đã giám sát một “chiến dịch trấn áp tội phạm quy mô lớn”. Tuy nhiên, theo ông Trump, bà Bondi đã “thực hiện không đúng tầm nhìn của ông” theo cách mà ông mong muốn. Bà Pam Bondi là thành viên nội các thứ 2 bị Tổng thống Trump sa thải trong nhiệm kỳ này. Trước đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cũng bị ông Trump cách chức.

Nguyên nhân chính được cho dẫn tới việc bà Bondi bị cách chức là do những tranh cãi kéo dài liên quan đến việc công bố tài liệu điều tra đối với Jeffrey Epstein, tỷ phú từng bị cáo buộc điều hành đường dây buôn bán tình dục và có quan hệ với nhiều nhân vật quyền lực.

Bà Bondi bị chỉ trích không minh bạch hoặc xử lý không thỏa đáng các hồ sơ liên quan đến vụ án này, khiến áp lực gia tăng không chỉ từ phe đối lập mà còn từ một số đồng minh của ông Trump trong đảng Cộng hòa.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng được cho là không hài lòng vì Bộ Tư pháp dưới thời bà Bondi chưa hành động đủ nhanh trong việc truy tố các đối thủ chính trị và những người chỉ trích ông.