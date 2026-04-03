Tổng thống Mỹ Donald Trump cách chức Bộ trưởng Tư pháp

Thứ Sáu, 05:47, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/4 đã quyết định cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sau thời gian dài bày tỏ sự thất vọng đối với hoạt động của Bộ Tư pháp, đặc biệt liên quan đến việc xử lý hồ sơ Epstein.

Trong thông báo trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche, người từng là luật sư riêng của ông, sẽ tạm thời đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Bộ Tư pháp trong thời gian tới.

tong thong my donald trump cach chuc bo truong tu phap hinh anh 1
Bà Pam Bondi. Ảnh: AP

Dù đưa ra quyết định thay đổi nhân sự, Tổng thống Trump vẫn ca ngợi bà Bondi, đồng thời ghi nhận bà đã giám sát một “chiến dịch trấn áp tội phạm quy mô lớn”. Tuy nhiên, theo ông Trump, bà Bondi đã “thực hiện không đúng tầm nhìn của ông” theo cách mà ông mong muốn. Bà Pam Bondi là thành viên nội các thứ 2 bị Tổng thống Trump sa thải trong nhiệm kỳ này. Trước đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cũng bị ông Trump cách chức.

Nguyên nhân chính được cho dẫn tới việc bà Bondi bị cách chức là do những tranh cãi kéo dài liên quan đến việc công bố tài liệu điều tra đối với Jeffrey Epstein, tỷ phú từng bị cáo buộc điều hành đường dây buôn bán tình dục và có quan hệ với nhiều nhân vật quyền lực.

Bà Bondi bị chỉ trích không minh bạch hoặc xử lý không thỏa đáng các hồ sơ liên quan đến vụ án này, khiến áp lực gia tăng không chỉ từ phe đối lập mà còn từ một số đồng minh của ông Trump trong đảng Cộng hòa.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng được cho là không hài lòng vì Bộ Tư pháp dưới thời bà Bondi chưa hành động đủ nhanh trong việc truy tố các đối thủ chính trị và những người chỉ trích ông.

Quang Trung/VOV-Washington
Tin liên quan

Em trai Vua Anh Charles III bị bắt do bị nghi tiết lộ thông tin mật cho Epstein

VOV.VN - Cảnh sát cho biết Andrew Mountbatten-Windsor, em trai Vua Charles III nước Anh, vừa bị bắt giữ do bị nghi ngờ có hành vi sai trái trong chức vụ công. Hành vi sai trái bị cáo buộc có thể liên quan đến thời gian cựu hoàng tử này làm đặc phái viên thương mại của Anh cho đến khi ông từ chức vào năm 2011.

Đại sứ Anh tại Mỹ bị cách chức vì quan hệ thân thiết với tỷ phú "ấu dâm" Jeffrey Epstein
VOV.VN - Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson ngày 11/9 đã bị cách chức sau khi mối quan hệ lâu năm giữa ông với Jeffrey Epstein - tỷ phú "ấu dâm" từng bị kết án, bị phanh phui. Vụ việc này khiến Thủ tướng Keir Starmer, vốn đang chịu nhiều sức ép chính trị, càng rơi vào thế khó.

Mổ xẻ pháp y tỷ phú Epstein bị tố mua dâm trẻ em gái: Xương cổ bị vỡ
VOV.VN - Giới chức Mỹ tiếp tục làm rõ các bất thường trong cái chết của tỷ phú Mỹ Epstein, người bị tố mua dâm trẻ em gái. Pháp y cho biết, ông bị vỡ xương cổ.

