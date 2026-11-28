Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington phản đối đề xuất áp thuế kỹ thuật số trên toàn EU, cũng như các loại thuế dịch vụ kỹ thuật số mà Mỹ lâu nay cho là mang tính phân biệt đối xử với các doanh nghiệp Mỹ và gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick tại một cuộc họp báo về thuế quan ở Nhà Trắng, ngày 2/4/2025. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã đề xuất nối lại các cuộc thảo luận về việc áp thuế kỹ thuật số nhằm tạo thêm nguồn thu cho ngân sách chung của EU, đồng thời giảm gánh nặng đóng góp tài chính của các quốc gia thành viên.

Theo đề xuất, mức thuế 3% sẽ được áp dụng đối với một số nguồn doanh thu từ dịch vụ kỹ thuật số của các doanh nghiệp có doanh thu toàn cầu trên 750 triệu euro, trong đó ít nhất 50 triệu euro đến từ thị trường châu Âu. Các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Google, Meta và Amazon sẽ nằm trong diện chịu tác động của chính sách này.

Đề xuất đang nhận được sự ủng hộ của một số nền kinh tế lớn tại châu Âu, trong đó có Pháp, Tây Ban Nha, Italia và Đan Mạch. Tuy nhiên, Ireland, Thụy Điển và Malta vẫn phản đối hoặc tỏ ra thận trọng, trong khi Đức để ngỏ khả năng xem xét đề xuất. Việc thông qua một nguồn thu ngân sách mới như vậy đòi hỏi sự đồng thuận của toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU.

Các hiệp hội công nghệ cũng cảnh báo việc áp thuế dịch vụ kỹ thuật số có nguy cơ dẫn tới các biện pháp trả đũa thương mại, làm gia tăng căng thẳng giữa hai bờ Đại Tây Dương.

Ủy ban châu Âu từng đưa ra đề xuất áp thuế kỹ thuật số trên toàn khối vào năm 2018, song sau đó tạm gác lại để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về cải cách thuế quốc tế trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Một số quốc gia như Pháp, Áo và Italia đã triển khai các sắc thuế riêng, vấp phải sự phản đối và đe dọa trả đũa từ chính quyền Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Cảnh báo mới nhất của Washington được đưa ra chỉ một ngày sau khi chính quyền Tổng thống Trump công bố đề xuất áp thuế mới theo Điều 301 đối với hàng hóa từ 14 đối tác thương mại, trong đó có EU, với lý do đối phó với tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp.