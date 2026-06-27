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Mỹ cảnh báo Iran: "Bạo lực sẽ bị đáp trả bằng bạo lực"

Thứ Bảy, 12:19, 27/06/2026
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VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Washington sẵn sàng đối thoại với Iran để giải quyết các bất đồng liên quan đến bản ghi nhớ giữa hai bên, song cảnh báo sẽ đáp trả nếu Tehran sử dụng vũ lực.

"Iran đã ký thỏa thuận ngừng bắn và chúng tôi đã tôn trọng thỏa thuận đó. Nếu họ có bất đồng về cách thực thi bản ghi nhớ, họ có thể liên lạc để trao đổi. Nhưng nếu lựa chọn bạo lực, họ sẽ phải đối mặt với sự đáp trả bằng bạo lực", ông Vance viết trên mạng xã hội X.

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Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: AP

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Iran để đáp trả vụ tấn công nhằm vào một tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Theo CENTCOM, các máy bay Mỹ đã tấn công nhiều kho chứa tên lửa, máy bay không người lái (UAV) cùng các cơ sở radar ven biển của Iran. Động thái này diễn ra sau khi Tehran bị Washington cáo buộc sử dụng UAV cảm tử tấn công tàu chở hàng M/V Ever Lovely treo cờ Singapore tại eo biển Hormuz vào ngày 25/6.

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Iran tuyên bố tấn công nhiều mục tiêu Mỹ tại vùng Vịnh

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa thông báo đã tấn công nhiều mục tiêu của quân đội Mỹ tại khu vực vùng Vịnh. Động thái nhằm đáp trả chiến dịch tập kích của đối phương vào khu vực bờ biển của Iran đêm 26/6. 

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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