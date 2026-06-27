Mỹ cảnh báo Iran: "Bạo lực sẽ bị đáp trả bằng bạo lực"

"Iran đã ký thỏa thuận ngừng bắn và chúng tôi đã tôn trọng thỏa thuận đó. Nếu họ có bất đồng về cách thực thi bản ghi nhớ, họ có thể liên lạc để trao đổi. Nhưng nếu lựa chọn bạo lực, họ sẽ phải đối mặt với sự đáp trả bằng bạo lực", ông Vance viết trên mạng xã hội X.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: AP

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Iran để đáp trả vụ tấn công nhằm vào một tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

Theo CENTCOM, các máy bay Mỹ đã tấn công nhiều kho chứa tên lửa, máy bay không người lái (UAV) cùng các cơ sở radar ven biển của Iran. Động thái này diễn ra sau khi Tehran bị Washington cáo buộc sử dụng UAV cảm tử tấn công tàu chở hàng M/V Ever Lovely treo cờ Singapore tại eo biển Hormuz vào ngày 25/6.