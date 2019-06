Mỹ cảnh báo Israel không nên “ngó lơ” hoạt động đầu tư của Trung Quốc

Mỹ đang lo ngại về hoạt động đầu tư sâu rộng của Trung Quốc tại Israel và đã ban hành dự thảo ngân sách quân sự mới nhất cảnh báo cảnh báo đồng minh “ruột” tại Trung Đông không nên thực hiện các giao dịch với Bắc Kinh vì “lý do an ninh”.

Các công nhân Trung Quốc tại cảng Ashdod. Ảnh: RT.

Mặc dù Tổng thống Donald Trump nhiều lần khẳng định sự ủng hộ đối với Israel và Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu, nhưng các thành viên tại Thượng viện Mỹ vẫn “đứng ngồi không yên” trước việc tăng cường quan hệ giữa Trung Quốc và Israel.

Cụ thể, quyết định của Israel cho Tập đoàn cảng quốc tế Thượng Hải thuê lại và khai thác cảng biển ở thành phố phía bắc Haifa đã làm dấy lên nhiều lo ngại. Dự thảo về Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia năm 2020 của Mỹ, vốn hoạch định ngân sách và các ưu tiên của quân đội Mỹ trong năm 2020, đã có cả một phần riêng liên quan đến khu cảng này. Dự luật do Thượng nghị sỹ Jim Inhofe đề xuất, đã được Ủy ban Quân vụ Thượng viện thông qua. Nó có khả năng vượt qua cuộc bỏ phiếu của Thượng viện sẽ diễn ra trước khi Quốc hội Mỹ tạm nghỉ trong tháng 8.

Cảng biển Haifa là điểm neo đậu lâu nay của Hạm đội 6 của Mỹ và cũng là nơi diễn ra các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Israel. Do vậy, NDAA cảnh báo Israel rằng, Washington có những mối lo ngại đặc biệt nghiêm trọng về an ninh đối với thỏa thuận cho thuê vùng cảng này, đồng thời hối thúc chính phủ Israel xem xét tác động của việc đầu tư nước ngoài đối với vấn đề an ninh. Việc Israel từ chối kiểm tra an ninh với các khoản đầu tư của Trung Quốc cũng như trao một số hợp đồng xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng cho các công ty Trung Quốc đã khiến Nhà Trắng tức giận.

Trong số này có hợp đồng xây dựng cảng tư nhân tại Ashdod trị giá 1 tỷ USD được trao cho Công ty Harbour Engineering của Trung Quốc và một hợp đồng trị giá 4,1 tỷ USD cho việc xây dựng tuyến đường sắt nhẹ ở Israel, mà bốn công ty quốc doanh của Trung Quốc đang tham gia đấu thầu.

Năm 2018, giới chức Mỹ từng cảnh báo Israel rằng "Mỹ không thể là bạn bè với một nước có (doanh nghiệp) Trung Quốc xây dựng các cảng biển"./.

