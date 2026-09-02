Mỹ cảnh báo mối quan hệ giữa Houthi và Al-Shabaab có “tác động toàn cầu”

Tư lệnh quân sự cấp cao của Mỹ tại châu Phi mới đây đưa ra cảnh báo, lực lượng đang tăng cường quan hệ với tổ chức Al-Shabaab ở Somalia có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, giúp nhóm phiến quân này tiếp cận được nhiều vũ khí và huấn luyện hiện đại hơn, đồng thời mở rộng ảnh hưởng của Houthi trên khắp Vịnh Aden.

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Phi (AFRICOM) của Mỹ, Tướng Dagvin Anderson cho biết, tổ chức Al-Shabaab, chi nhánh lớn nhất và sinh lợi nhất của Al-Qaeda, đang có được quyền tiếp cận với các loại vũ khí và huấn luyện tinh vi hơn.

(Ảnh minh họa: Al Jazeera)

Tướng Dagvin Anderson nhận định, lực lượng Houthi tại Yemen đang mở rộng phạm vi địa lý, giành được chỗ đứng có thể làm bất ổn thêm một trong những điểm nghẽn kinh tế quan trọng nhất thế giới, có khả năng tác động toàn cầu.

Theo các quan chức Mỹ, Somalia và Yemen, các thành viên Al-Shabaab đã đến Yemen để được Houthi huấn luyện về nhiều lĩnh vực, bao gồm vận hành máy bay không người lái, vũ khí tiên tiến và chất nổ. Trong khi Houthi nhận được sự hỗ trợ tài chính và một vị thế chiến lược ở phía Nam Vịnh Aden.

Mối quan hệ đang nổi lên giữa Houthi và Al-Shabaab, làm dấy lên lo ngại về an ninh hàng hải qua Vịnh Aden, nơi nối liền Biển Arab với Biển Đỏ. Lực lượng Houthi hoạt động từ Yemen ở bờ biển phía Bắc của Vịnh Aden, trong khi Al-Shabaab duy trì sự hiện diện mạnh mẽ dọc theo bờ biển Somalia ở phía Nam Vịnh Aden.