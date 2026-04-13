Mỹ chính thức áp đặt lệnh phong tỏa, căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz

Thứ Hai, 22:46, 13/04/2026
VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu thực thi phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran tại eo biển Hormuz từ 10h sáng 13/4 (giờ miền Đông nước Mỹ), đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng giữa hai nước.

Quyết định phong tỏa eo biển Hormuz được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra sau khi các cuộc đàm phán hòa bình với Iran đổ vỡ cuối tuần qua. Theo dữ liệu theo dõi, ít nhất 17 tàu chiến Mỹ đã được triển khai tại khu vực tính đến sáng ngày 13/4 (theo giờ địa phương).

my chinh thuc ap dat lenh phong toa, cang thang leo thang tai eo bien hormuz hinh anh 1
Nhiều tàu hàng vẫn phải chờ đợi do không đi qua được em biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trước đó đã phát đi thông báo tới các tàu thuyền về việc thực thi lệnh phong tỏa. Theo đó, “mọi tàu thuyền ra vào khu vực bị phong tỏa mà không có sự cho phép đều có thể bị chặn, chuyển hướng hoặc bắt giữ”.

Phản ứng trước động thái này, Iran lên án hành động của Mỹ gọi đó là “hành vi cướp biển” và cảnh báo sẽ đáp trả bằng vũ lực, làm dấy lên nguy cơ chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên.

Tổng thống Donald Trump cũng tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn, tuyên bố sẽ “tiêu diệt ngay lập tức” các tàu của Iran nếu tiếp cận khu vực phong tỏa.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng lực lượng hải quân Iran đã bị “xóa sổ”, song thừa nhận Mỹ chưa đánh chìm các tàu tấn công nhanh do chưa coi đây là mối đe dọa trực tiếp. Ông đồng thời cảnh báo mọi tàu Iran tiến gần khu vực phong tỏa sẽ bị xử lý bằng các biện pháp quân sự tương tự như đối với các tàu buôn ma túy trên biển.

Giới quan sát nhận định các tuyên bố cứng rắn từ Washington có thể khiến tình hình tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới trở nên khó lường hơn trong thời gian tới.

Giang Bùi/VOV.VN
Kịch bản nào cho Trung Đông sau khi đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ?
VOV.VN - Căng thẳng tại Trung Đông đang gia tăng trở lại sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan đổ vỡ. Diễn biến này đặt dấu hỏi lớn về hiệu lực của lệnh ngừng bắn tạm thời, đồng thời làm dấy lên nguy cơ một vòng xoáy đối đầu mới với mức độ khó lường hơn.

Iran cảnh báo "vòng xoáy chết chóc" ở eo biển Hormuz nếu đối thủ tính toán sai lầm
VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, các lực lượng an ninh nước này đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo các bên đối địch sẽ bị cuốn vào một “vòng xoáy chết chóc” nếu có bất kỳ tính toán sai lầm nào.

Đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ: Nguy cơ phong tỏa Hormuz và đối đầu leo thang
VOV.VN - Các cuộc đàm phán “quyết định” giữa Mỹ và Iran đã nhanh chóng đổ vỡ sau chưa đầy 24 giờ, phơi bày những bất đồng sâu sắc về chương trình hạt nhân và kiểm soát eo biển Hormuz. Khi Washington giữ lập trường cứng rắn và Tehran không nhượng bộ, nguy cơ căng thẳng leo thang đang trở thành kịch bản hiện hữu.

