Mỹ chính thức áp đặt lệnh phong tỏa, căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz

Quyết định phong tỏa eo biển Hormuz được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra sau khi các cuộc đàm phán hòa bình với Iran đổ vỡ cuối tuần qua. Theo dữ liệu theo dõi, ít nhất 17 tàu chiến Mỹ đã được triển khai tại khu vực tính đến sáng ngày 13/4 (theo giờ địa phương).

Nhiều tàu hàng vẫn phải chờ đợi do không đi qua được em biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trước đó đã phát đi thông báo tới các tàu thuyền về việc thực thi lệnh phong tỏa. Theo đó, “mọi tàu thuyền ra vào khu vực bị phong tỏa mà không có sự cho phép đều có thể bị chặn, chuyển hướng hoặc bắt giữ”.

Phản ứng trước động thái này, Iran lên án hành động của Mỹ gọi đó là “hành vi cướp biển” và cảnh báo sẽ đáp trả bằng vũ lực, làm dấy lên nguy cơ chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên.

Tổng thống Donald Trump cũng tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn, tuyên bố sẽ “tiêu diệt ngay lập tức” các tàu của Iran nếu tiếp cận khu vực phong tỏa.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng lực lượng hải quân Iran đã bị “xóa sổ”, song thừa nhận Mỹ chưa đánh chìm các tàu tấn công nhanh do chưa coi đây là mối đe dọa trực tiếp. Ông đồng thời cảnh báo mọi tàu Iran tiến gần khu vực phong tỏa sẽ bị xử lý bằng các biện pháp quân sự tương tự như đối với các tàu buôn ma túy trên biển.

Giới quan sát nhận định các tuyên bố cứng rắn từ Washington có thể khiến tình hình tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới trở nên khó lường hơn trong thời gian tới.