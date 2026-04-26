Mỹ cho phép Venezuela chi trả phí bào chữa cho ông Maduro

Chủ Nhật, 05:48, 26/04/2026
VOV.VN - Mỹ cho phép Venezuela thanh toán chi phí pháp lý cho Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân trong vụ án hình sự tại New York, đánh dấu thay đổi đáng chú ý trong lập trường trừng phạt của Washington.

Diễn biến mới xuất hiện một tháng sau phiên điều trần, khi các công tố viên tại Quận Nam New York lập luận rằng ông Maduro không được phía Mỹ coi là Tổng thống Venezuela nên không được sử dụng tiền của nhà nước này để trả phí luật sư.

Ông Maduro được đưa tới tòa án ở New York bằng trực thăng ngày 5/1. Ảnh: Reuters

Việc bị ngăn chi trả chi phí pháp lý trước đó từng khiến nhóm luật sư của ông Maduro gặp khó khăn nghiêm trọng. Luật sư của ông Maduro từng lập luận trước tòa rằng các biện pháp hạn chế tài chính của Mỹ đã cản trở quyền được lựa chọn luật sư của thân chủ - một quyền được bảo vệ theo Hiến pháp Mỹ.

Ông Maduro và vợ bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch đột kích ban đêm tại Caracas hôm 3/1, sau đó được đưa tới New York và bị truy tố với các cáo buộc gồm buôn ma túy. Cả hai đều tuyên bố vô tội.

Theo cáo trạng liên bang, ông Maduro và các cộng sự bị cáo buộc trong nhiều thập kỷ đã hợp tác với các đường dây buôn ma tuý và các quan chức tham nhũng trong khu vực để vận chuyển lượng lớn ma túy vào Mỹ. Hiện ông đang bị giam tại khu an ninh tăng cường của Trung tâm giam giữ ở  Brooklyn.

Quang Trung/VOV-Washington
Mỹ tiếp tục đưa Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ra hầu tòa
Mỹ tiếp tục đưa Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ra hầu tòa

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 26/3 đã ra hầu tòa lần thứ hai tại tòa án liên bang ở Manhattan, New York (Mỹ), trong vụ án liên quan đến các cáo buộc buôn bán ma túy và “khủng bố ma túy”.

Mỹ tiếp tục đưa Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ra hầu tòa

Mỹ tiếp tục đưa Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ra hầu tòa

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 26/3 đã ra hầu tòa lần thứ hai tại tòa án liên bang ở Manhattan, New York (Mỹ), trong vụ án liên quan đến các cáo buộc buôn bán ma túy và “khủng bố ma túy”.

Tổng thống Venezuela Maduro yêu cầu bác bỏ vụ án buôn ma túy tại Mỹ
Tổng thống Venezuela Maduro yêu cầu bác bỏ vụ án buôn ma túy tại Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 26/2 đã yêu cầu một thẩm phán liên bang tại New York bác bỏ vụ án buôn bán ma túy chống lại ông tại Mỹ, cáo buộc chính phủ Mỹ can thiệp vào quyền bào chữa của ông bằng cách ngăn cản chính phủ Venezuela thanh toán phí luật sư. 

Tổng thống Venezuela Maduro yêu cầu bác bỏ vụ án buôn ma túy tại Mỹ

Tổng thống Venezuela Maduro yêu cầu bác bỏ vụ án buôn ma túy tại Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 26/2 đã yêu cầu một thẩm phán liên bang tại New York bác bỏ vụ án buôn bán ma túy chống lại ông tại Mỹ, cáo buộc chính phủ Mỹ can thiệp vào quyền bào chữa của ông bằng cách ngăn cản chính phủ Venezuela thanh toán phí luật sư. 

Đoàn Bộ Ngoại giao Mỹ đến Venezuela lần đầu tiên kể từ khi ông Maduro bị bắt giữ
Đoàn Bộ Ngoại giao Mỹ đến Venezuela lần đầu tiên kể từ khi ông Maduro bị bắt giữ

VOV.VN - Một đoàn ngoại giao Mỹ đã đến Venezuela hôm 9/1, lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ, theo một quan chức Mỹ.

Đoàn Bộ Ngoại giao Mỹ đến Venezuela lần đầu tiên kể từ khi ông Maduro bị bắt giữ

Đoàn Bộ Ngoại giao Mỹ đến Venezuela lần đầu tiên kể từ khi ông Maduro bị bắt giữ

VOV.VN - Một đoàn ngoại giao Mỹ đã đến Venezuela hôm 9/1, lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ, theo một quan chức Mỹ.

