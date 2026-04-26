Mỹ cho phép Venezuela chi trả phí bào chữa cho ông Maduro

Diễn biến mới xuất hiện một tháng sau phiên điều trần, khi các công tố viên tại Quận Nam New York lập luận rằng ông Maduro không được phía Mỹ coi là Tổng thống Venezuela nên không được sử dụng tiền của nhà nước này để trả phí luật sư.

Ông Maduro được đưa tới tòa án ở New York bằng trực thăng ngày 5/1. Ảnh: Reuters

Việc bị ngăn chi trả chi phí pháp lý trước đó từng khiến nhóm luật sư của ông Maduro gặp khó khăn nghiêm trọng. Luật sư của ông Maduro từng lập luận trước tòa rằng các biện pháp hạn chế tài chính của Mỹ đã cản trở quyền được lựa chọn luật sư của thân chủ - một quyền được bảo vệ theo Hiến pháp Mỹ.

Ông Maduro và vợ bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch đột kích ban đêm tại Caracas hôm 3/1, sau đó được đưa tới New York và bị truy tố với các cáo buộc gồm buôn ma túy. Cả hai đều tuyên bố vô tội.

Theo cáo trạng liên bang, ông Maduro và các cộng sự bị cáo buộc trong nhiều thập kỷ đã hợp tác với các đường dây buôn ma tuý và các quan chức tham nhũng trong khu vực để vận chuyển lượng lớn ma túy vào Mỹ. Hiện ông đang bị giam tại khu an ninh tăng cường của Trung tâm giam giữ ở Brooklyn.