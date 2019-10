Mỹ có thể đã tiêu diệt được thủ lĩnh IS Al-Baghdadi

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, Quân đội nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi trong một cuộc đột kích ở đông bắc Syria ngày 26/10. CIA đã hỗ trợ trong việc xác định vị trí của tên này.

Abu Bakr al-Baghdadi. Nguồn: CNN

Trong khi đó, Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Hogan Gidley cho biết, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ có tuyên bố quan trọng vào lúc 9h sáng ngày 27/10 (theo giờ Washington). Một quan chức nói với CNN rằng tuyên bố này liên quan tới chính sách ngoại giao.



Baghdadi, thủ lĩnh IS, đã lẩn trốn suốt 5 năm qua. Hồi tháng 4/2019, một đoạn video do kênh truyền thông al-Furqan của IS đăng tải cho thấy, một người đàn ông được cho là Baghdadi. Đó là lần đầu tiên Baghdadi xuất hiện kể từ tháng 7/2014.

Hồi đầu năm 2018, một số quan chức Mỹ nói rằng, Baghdadi đã bị thương trong một cuộc không kích tháng 5/2017 và đã phải tạm giao lại quyền chỉ huy khoảng 5 tháng để điều trị vết thương.

Baghdadi trở thành thủ lĩnh IS tại Iraq năm 2010. Năm 2013, IS tuyên bố sáp nhập một nhóm phiến quân được al Qaeda hậu thuẫn ở Syria và đổi tên nhóm thành Nhà nước hồi giáo ở Iraq và Levant (ISIL).

Tổng thống Trump đã khiến nhiều người tò mò khi đăng trên Twitter tối 26/10 rằng “một điều đáng kể vừa mới xảy ra”./.