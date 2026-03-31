Mỹ có thể kết thúc chiến dịch tại Iran mà không cần mở lại eo biển Hormuz?

Theo thông tin do Wall Street Journal đăng tải, Tổng thống Trump đã trao đổi với các cố vấn rằng Mỹ có thể kết thúc xung đột với Iran mà không cần tiến hành ngay một chiến dịch phức tạp nhằm tái mở cửa eo biển Hormuz. Thay vào đó, vấn đề này có thể được xử lý ở giai đoạn sau.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải hàng hải chiến lược quan trọng nhất của thị trường năng lượng, khi khoảng 20% lượng dầu mỏ xuất khẩu toàn cầu đi qua khu vực này. Bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể gây chấn động thị trường và đẩy giá năng lượng tăng mạnh.

Eo biển Hormuz có vị trí địa lý đặc biệt, với Iran ở một phía và các quốc gia vùng Vịnh như Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Oman ở phía còn lại, khiến tuyến đường này dễ trở thành tâm điểm căng thẳng. Tehran từ lâu bị cho là có khả năng đe dọa các tàu chở dầu đi qua khu vực.

Phát ngôn của ông Trump được đưa ra cùng ngày Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề xuất một giải pháp dài hạn cho cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz. Theo ông Netanyahu, giải pháp này có thể không cần đến hành động quân sự, mà là tái cấu trúc mạng lưới năng lượng khu vực.

"Các quốc gia vùng Vịnh có thể chuyển hướng hệ thống đường ống sang phía Tây, đi qua lãnh thổ Saudi Arabia để tới Biển Đỏ hoặc Địa Trung Hải, qua đó giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz – “điểm nghẽn địa lý” do Iran kiểm soát một phần", ông Netanyahu nói.

Trái với cách tiếp cận thận trọng này, một số quốc gia vùng Vịnh lại thúc giục Mỹ tiếp tục chiến dịch quân sự cho tới khi mối đe dọa từ Iran được loại bỏ hoàn toàn.

Theo các nguồn tin khu vực, nhiều lãnh đạo cho rằng các đợt không kích hiện tại chưa đủ để làm suy yếu đáng kể năng lực của Tehran và đây là “cơ hội chiến lược” cần được tận dụng triệt để.