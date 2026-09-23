Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký thỏa thuận an ninh mới

Bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, ngày 22/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã ký văn kiện nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự và an ninh của Mỹ tại Greenland. Thỏa thuận tái khẳng định Greenland là một phần của Vương quốc Đan Mạch, đồng thời trao cho Mỹ quyền tiếp cận rộng rãi không phận và lãnh thổ của hòn đảo.

Khu vực Greenland. Ảnh: AP

Theo thỏa thuận, Mỹ được phép mở rộng Căn cứ Không gian Pituffik, căn cứ quân sự nằm xa nhất về phía bắc của Mỹ và có chức năng cảnh báo sớm tên lửa, đồng thời thiết lập thêm hai căn cứ tại Narsarsuaq và Mestersvig. Ba bên cũng có thể đề xuất bổ sung các khu vực phòng thủ khi cần thiết với sự chấp thuận của các bên còn lại.

Văn kiện không quy định thời hạn hết hiệu lực và vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi Greenland trở thành quốc gia độc lập với Đan Mạch. Thỏa thuận cũng ngăn các quốc gia ngoài NATO thiết lập căn cứ trên hòn đảo nếu không được các bên đồng ý, đồng thời tăng cường rà soát đầu tư từ các nước ngoài NATO và Liên minh châu Âu nhằm hạn chế ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc.

Thủ tướng Đan Mạch cho biết thỏa thuận tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của Greenland. Trong khi đó, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết văn kiện trao cho Mỹ quyền kiểm soát lâu dài về an ninh tại Greenland và khả năng thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ lục địa Mỹ cũng như châu Âu và các khu vực khác. Theo ông, các đối thủ của Mỹ sẽ không được phép thiết lập hiện diện quân sự hoặc thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu không có sự chấp thuận của Mỹ.