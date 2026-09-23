English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ, Đan Mạch và Greenland ký thỏa thuận an ninh mới

Thứ Tư, 07:37, 23/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lãnh đạo Mỹ, Đan Mạch và vùng lãnh thổ Greenland vừa ký thỏa thuận an ninh mới bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trao cho Washington thẩm quyền quân sự sâu rộng tại hòn đảo chiến lược ở Bắc Đại Tây Dương.

Bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, ngày 22/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã ký văn kiện nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự và an ninh của Mỹ tại Greenland. Thỏa thuận tái khẳng định Greenland là một phần của Vương quốc Đan Mạch, đồng thời trao cho Mỹ quyền tiếp cận rộng rãi không phận và lãnh thổ của hòn đảo.

my, Dan mach va greenland ky thoa thuan an ninh moi hinh anh 1
Khu vực Greenland. Ảnh: AP

Theo thỏa thuận, Mỹ được phép mở rộng Căn cứ Không gian Pituffik, căn cứ quân sự nằm xa nhất về phía bắc của Mỹ và có chức năng cảnh báo sớm tên lửa, đồng thời thiết lập thêm hai căn cứ tại Narsarsuaq và Mestersvig. Ba bên cũng có thể đề xuất bổ sung các khu vực phòng thủ khi cần thiết với sự chấp thuận của các bên còn lại.

Văn kiện không quy định thời hạn hết hiệu lực và vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi Greenland trở thành quốc gia độc lập với Đan Mạch. Thỏa thuận cũng ngăn các quốc gia ngoài NATO thiết lập căn cứ trên hòn đảo nếu không được các bên đồng ý, đồng thời tăng cường rà soát đầu tư từ các nước ngoài NATO và Liên minh châu Âu nhằm hạn chế ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc.

Thủ tướng Đan Mạch cho biết thỏa thuận tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của Greenland. Trong khi đó, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết văn kiện trao cho Mỹ quyền kiểm soát lâu dài về an ninh tại Greenland và khả năng thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ lục địa Mỹ cũng như châu Âu và các khu vực khác. Theo ông, các đối thủ của Mỹ sẽ không được phép thiết lập hiện diện quân sự hoặc thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu không có sự chấp thuận của Mỹ.

Trần Phương/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ kiểm soát an ninh tại Greenland
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ kiểm soát an ninh tại Greenland

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận mới đạt được với Đan Mạch và chính quyền Greenland sẽ trao cho Washington quyền kiểm soát lâu dài đối với các vấn đề an ninh tại vùng lãnh thổ tự trị ở Bắc Cực.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ kiểm soát an ninh tại Greenland

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ kiểm soát an ninh tại Greenland

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận mới đạt được với Đan Mạch và chính quyền Greenland sẽ trao cho Washington quyền kiểm soát lâu dài đối với các vấn đề an ninh tại vùng lãnh thổ tự trị ở Bắc Cực.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ